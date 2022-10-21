施政報告2022｜楊潤雄：按「十四五」規劃發展 推動港產流行文化

文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施。楊潤雄指，會按國家「十四五」規劃以及香港旅遊業發展藍圖等發展，會將疫情及旅遊發展作平衡，又會推動港產流行文化走出香港。

旅遊業方面，因應疫情，防疫措施無可避免影響出入境限制及日常生活，政府已逐步、有序、精準地放寬措施至「0+3」。但他承認高防疫要求，會影響來港觀賞體育項目或旅遊。但始終要與防疫作平衡，因香港地小，環境上難以做到閉環旅遊，但會繼續研究。同時會按國家「十四五」規劃以及香港旅遊業發展藍圖等發展，將繼續密切檢視疫情發展，考慮進一步放寬，以推動跨境旅遊，逐步回復正常，會與旅遊界攜手做好準備。另外，將會推出「西貢海藝術節」供市民及旅客免費參觀。旅遊事務署昨日推出達6億元，為期3年文化古跡本地遊鼓勵計劃，鼓勵業界推出更多旅遊路線及產品。旅發局並推出迎一輪「賞你遊」，亦將推出「賞你住」計劃。

體育項目，每年在港舉辦的項目都有加有減，近期有桌球賽、國際七人欖球賽，明年初之前尚有網球賽等。當局會與不同體育總會聯絡，爭取在港舉辦大型賽事，香港始終是適合辦體育盛事的地方。

推動港產流行文化走出香港

楊潤雄表示，會以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港；康文署將舉行「流行文化節」，首階段先介紹1960至1990年代的流行文化。

另外，將成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」、設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港；資助有潛質中小藝團和年輕藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生；制訂10年發展藍圖，增建及擴建文化藝術設施，以及優化「亞洲知識產權交易平台」，促進版權交易和文藝創意產業化。