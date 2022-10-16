施政報告2022｜業界學界促吸外資引人才 藉龍頭科技創就業帶動創科氣氛

政府近年積極推動創科發展，特首李家超首份施政報告周三(19日)發表，業界和學界也希望當局發揮香港所長，抓緊機遇，尤其創科界求才若渴，希望當局有更進取政策。生產力促進局期望，當局說好「香港創科故事」，招商引資尤其吸引龍頭科企帶動創科氣氛，令更多人才加入業界。香港理工大學「科技及創新政策研究中心」(PReCIT)亦提出建議，包括發揮本港金融中心強項，結合碳監測技術發展碳交易中心。

生產力局總裁畢堅文透露在《施政報告》資詢會中，提出4個環環相扣的建議，希望當局說好香港創科故事，做好北部都會區、新田科技城的規劃，讓外界知道本港創科遠景，港府顯示積極招商引資的決心，就可著力吸引龍頭企業。他解釋，若龍頭企業來港，其供應商也會連帶一同來港，自然可吸引人才來港，帶動本港先進製造氣氛，也令本港中小企、初創科技有更多應用，亦即所謂「落地」機會。人才是創科重要人環，他亦建議政府應同時推出更進取的吸引人才政策，不論跟內地或外地競爭，他說以外地同事為例，他們關注居住和子女教育等問題，希望當局可為他們解決，使他們來港無後顧之憂。另一方面，當局也應著力以優惠政策吸引龍頭國際科技在港提供本地人就業機會，進一步培養香港的創科人才，這樣也會令更多年青人看到機會，選讀工科或理科加入創科行列。就發揮本港國際化的角色，他指內地很多中小企想「走出去」，但不熟悉國際要求和標準等，本港對國際更了解，可作為轉化角色，發展成國際創科中心