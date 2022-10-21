施政報告2022｜甯漢豪：已覓未來10年建屋用地 部分土地已展開平整工作

發展局長甯漢豪今早（21日）出席電台節目時表示，已經覓得未來10年建屋的土地，能平整建屋的3280公頃土地，其中約1300公頃來自北部都會區，佔當區4成土地，其餘土地來自填海、其他新發展區及綠化地帶等，部分土地已經展開平整工作，或在規劃及收地階段。

甯漢豪指，將來要簡化建屋程序涉及修定相關法例，包括將城規會審批改劃用地及政府收地工作平衡進行，申述人要親自出席公聽會，希望將法定程序的時間，由以往需時17個月壓縮至7至9個月。

政府已劃出的1500公頃棕地 當中一半被納入發展計劃

局方昨日公布新識別八幅合共約255公頃的「綠化地帶」初步選址也在會上首次曝光，包括位於洪水橋廈村邊緣、元朗橫洲、荃灣芙蓉山、粉嶺鄰近梧桐河、龍躍頭鄰近皇后山、近新田麒麟山以南、元朗牛潭尾，以及屯門東。當中屯門東的面積最大，一百零七點三公頃，佔近一半。根據當局提供的位置圖，屯門東選址估計將位處小欖路水壩的西南面，該地目前遍布大小樹木及植坡，以及單程路，與主要道路及幹道距離較遠。

8幅土地中，「屯門東」地塊佔約107.3公頃，面積最大，佔整體逾40%；其次是「近新田麒麟山以南」和「龍躍頭鄰近皇后山」，分別佔49及31.4公頃；最細一幅位於「荃灣芙蓉山」，佔5.5公頃。發展局預料，不遲於2024年完成改劃首批土地，並於明年完成餘下「綠化地帶」檢討。

甯漢豪表示，255公頃綠化地，一共有八個地點，不涉及郊野公園邊陲地帶，至於過往曾發展約40幅綠化地，已成功改劃提供約7萬個房屋單位，如未來社會認爲需發展個別郊野公園，會再作討論。 甯漢豪又指，政府會發展棕地，已劃出的1500公頃棕地，當中一半被納入發展計劃，剩餘的棕地難以全部用作發展，部分要用作作業用地或緩衝地帶。她指，將來要簡化建屋程序涉及修定相關法例，包括將城規會審批改劃用地及政府收地工作平衡進行，申述人要親自出席公聽會，希望將法定程序的時間，由以往需時17個月壓縮至7至9個月。