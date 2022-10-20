施政報告2022｜田北辰批無提「0+0」難吸人才　李家超：放寬須考慮整體情況「用心良苦」

行政長官李家超今早(20日)出席立法會《施政報告》答問會。議員田北辰批評報告中無提到何時實施入境檢疫「0+0」及復常路線圖，認為「搶人才」措施需要依靠一定數目的境外人才，惟現時香港抗疫政策令到有關人士抗拒。李家超回應，放寬措施要考慮香港整體因素，形容是「用心良苦」。

李家超稱，明白每個人都很關心放寬入境檢疫措施，但措施要考慮香港整體因素，「不希望走的路反反覆覆」，當中要考慮醫療體系是否在這個進程不會出現變化，他認為自己的路線是清晰，有關方向是不會改變，認為所謂無路線的說法並不正確。惟他不能夠現時告訴放寬時間表，又指政府制定入境檢疫「3+4」、「0+3」、「紅黃碼」及社交距離等措施時，肯定考慮給予民生及經濟活動的最大空間，形容政府「用心良苦」，制定政策時要考慮得更寬。

李家超：冀23條能處理最極端情況

立法會議員何君堯表示，對《施政報告》未有就23條立法制定時間表感到失望，李家超稱，認同推動國家安全、23條立法的重要性，又重申23條立法是《基本法》憲制責任，應盡早立法，但他不喜歡反覆，「做完再補救」，希望23條能處理最極端情況，因此需要廣泛的法律研究。

李家超強調，現時的國安風險與2003年首次提出23條立法時有所不同，出現網路攻擊、虛假訊息等千變萬化的情況，他指國家安全是對敵情況，需要認真，希望23條立法出來時的安全繫數要夠高，並且有防範作用，因為人是有「盲點」，當局要保護這個「盲點」，令到危害國安行為「來都唔敢來」，團隊正向這方面努力，探討問題，做到更全面維護國家安全的23條立法，不應只是求快。