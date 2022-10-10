施政報告2022｜盧偉國建議開發郊野公園邊陲地帶 大規模重建公屋

行政長官李家超下周三發表上任後首份施政報告，土地及房屋供應問題是他強調的其大一項，日前表示會考慮將「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」報告的建議，納入施政報告。

經民聯主席盧偉國在同一節目中表示，早前曾向特首提交加快建屋建議，認為本港一定要造地及突破發展禁區，包括開發郊野公園邊陲地帶、發展濕地緩衝區及積極改劃綠化地帶，又建議推動大規模公屋重建計劃，因為部分屋邨地積比很低，邨內球場可也以建一兩幢樓，可讓原區居民流轉安置。另外又建議調高收地賠償金額，增加誘因加快收地。

經民聯指水泉澳及大欖一帶可提供約40公頃土地

他指出有關開發郊野公園邊陲地帶，上屆政府諮詢時，以「點心紙」方式讓市民選擇，掌握資料不多。他認為施政應要前瞻，水泉澳及大欖一帶郊野公園邊陲地帶連接發展區域，可提供約40公頃土地建屋，亦有基層組織認為值得做，可惜當時放棄了建議。

全港關注劏房平台預計需要1萬個安置單位

全港關注劏房平台建議，本港10年內將全港劏房減一半，預計需要1萬個安置單位。全港關注劏房平台召集人鄧寶山在一個電台節目中表示，現時也有不少閒置公屋單位，亦可用作安置用途。參考以往過渡性房屋做法，為市區安置單位提供土地，除了政府，發展商也可參與。他認為，市建局亦可於重建項目的新建單位，保留一定市區安置單位。