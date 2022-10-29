施政報告2022｜盧寵茂：縮短專科輪候時間 需做好基層醫療

《施政報告》提出，目標在2023至24年度，將公立醫院的專科門診穩定新症輪候時間縮短兩成。醫務衞生局局長盧寵茂表示，縮短病人輪候時間牽涉整個醫療系統許多問題，包括增加人手、調配醫管局門診資源、增加新症名額等。公立醫院的內科病人佔的數量最多，希望先在內科推行。但長遠要發展基層醫療，當局很快會推出基層醫療藍圖。



盧寵茂在一個電台節目中表示，一個較健康的醫療系統，基層醫療很重要。基層醫療可以處理輕症，及早發現問題，全世界有數據顯示，基層醫療若做得好，市民的健康更理想。但本港醫療體制太偏重醫院服務，重治療不重預防，市民只要有少許不適便想到醫院看專科，增加公營醫療系統壓力。

近年人手流失問題嚴重

而且近年人手流失問題嚴重，公共醫療系統承受巨大壓力。本港近九成專科服務由公立醫院提供，但只有不足一半專科醫生在公立醫院服務；以前的醫生在公營體系一般可以做到退休，但近十年，離開的人越來越年輕，近幾年更有趨勢，醫生未夠40歲已離開。他指，這種趨勢只會造成惡性循環，令留下的人更辛苦，又說留在公營體系有更多機會提升能力及服務市民，希望年輕醫生不要抱著這種心態，以為離開公營體系轉到私營是應該的，醫管局已增加不同職位，讓醫生有升職機會，但現在是「有位而無醫生上」。