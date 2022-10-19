施政報告2022｜稱搶人才措施「破格主動」料達3.5萬人　李家超：吸引力是香港DNA (持續更新)

行政長官李家超下午出席首份《施政報告》記者會，講解相關措施。他表示，報告藍圖是按照中國國家主席習近平在七一發表的重要講話及中共二十大的方針，著力提高特區治理水平、倡議「搶企業」及「搶人才」，他形容報告「搶人才」措施破格主動，相信香港經過「由亂轉治、由治及興」，加上有報告中招攬人才的新手段及相關政策，能夠達成招攬3.5萬人才的目標，滿足香港發展需要，他相信增強香港競爭力後，能夠重新向全世界講述香港優勢，在共同抗疫之餘，亦需要向世界講好香港故事。他又說，香港在2019年前是好有吸引力，並多次形容吸引力是香港的「DNA」。

在搶企業、搶人才方面，李家超表示措施「破格、主動及聚焦」，透過一站式服務等，盡量滿足人才來港所需，《施政報告》中新推的「高端人才通行證計劃」涉及畢業於全球百強大學，並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，他說全球百強大學名單會參考4個由國際機構發出的排名，有165間大學符合標準，又會在海外及香港設立辦公室，主動接觸海外及內地人才，吸引他們來港。

稱港吸引力眾所周知 「DNA唔會變」

李家超在記者會上多番強調香港有自身優勢，不能妄自菲薄，他說香港在2019年前未出現社會運動和疫情前，香港與世界一直都好正常，輸入的人才滿足到世界的需要，形容「香港嘅吸引力係眾所周知；吸引力係我哋嘅DNA嚟，DNA係唔會變」。他指現在香港正處在「由亂轉治、由治及興」的階段，香港雖然「有麝自然香」，但政府仍要走出去推廣，認為加上他的「新手段」及香港的「新機遇」，相信吸引的人才數量可達到目標的3.5萬人。