施政報告2022｜稱搶人才措施「破格主動」　李家超：吸引力是香港DNA (持續更新)

行政長官李家超下午出席首份《施政報告》記者會，並講解相關措施。他說報告是按照國家主席習近平於今年7月1日發表的重要講話及中共二十大的方針，著力提高特區治理水平、倡議「搶企業」「搶人才」，他形容政府搶人才措施破格，有信心重新向全世界講述香港優勢，在共同抗疫後，向世界講述好香港故事。他又說，香港在2019年前是好有吸引力，形容香港吸引力是「DNA」。

在搶企業、搶人才方面，李家超說措施破格、主動及聚焦，透過一站式服務等，盡量滿足人才來港所需，《施政報告》中新推的「高端人才通行證計劃」涉及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士，李家超稱，全球百強大學名單會參考4個由國際機構發出的排名，有165間大學符合標準。

他又說，會在海外及香港設立辦公室，主動接觸海外及內地人才，吸引他們來港。

稱「新機遇」「新手段」能吸引海外人才

他又形容《施政報告》中土地房屋政策的方向是「提量、提速、提效、提質」，令市民住得有質量。他提到港府希望將輪候公屋時間即時「封頂」，目標是結合「簡約公屋」和傳統公屋總供應量，將現時約6年的輪候時間，在4年內降至約4年半，形容相關措施大膽。

他強調香港本身好有吸引力，撇去2019年「黑暴」事件及疫情原因，香港與世界一直都好正常，輸入的人才滿足到世界的需要，又說香港本身吸引力是眾所周知，長遠來說，香港吸引力是「DNA」，現在香港正處在「由亂到治，由治及興」的階段，香港雖然「有麝自然香」，但政府仍要走出去推廣，認為加上他的手段及香港的新機遇，相信吸引的人才數量可達到目標的3.5萬人。