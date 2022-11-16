施政報告2022｜立法會辯論施政報告致謝議案　狄志遠批沒提政制民主發展

立法會一連三日辯論新一份《施政報告》致謝動議，議案由民建聯議員李慧琼提出，她讚揚特首李家超首份《施政報告》，展現大局觀念和改革思維，有助提升本港治理水平、培育人才，鞏固本港八大中心定位等等。當中社福界的狄志遠表示，推動政制發展的工作是特區政府責無旁貸，不滿報告中對本港政制民主化發展隻字不題。
指雙普選是特區政府憲制責任
狄志遠指，民主制度能確保社會公平、自由及人權，亦能照顧不同階層利益，提升政府管治水平，不能單靠長官意志，需要有一套民主政治制度，將市民的聲音帶入議會，從而更有力去監督政府，令政府施政為民，民主發展是中央的承諾，《基本法》列明香港立法會最終達至全部議員由普選產生，同時民主是香港人的訴求，80年代中期，香港續步走向政制民主化，雖然回歸以來香港面對不少政治風波，但中央從來沒有否定香港落實雙普選，即使831方案未能在立法會通過，並不代表雙普選已走到盡頭，強調雙普選是特區政府的憲制責任，可惜施政報告中對政制民主化發展隻字不題，沒有時間表，沒有路線圖，更未見政府會作出甚麼準備功夫，坦言令人失望。
何俊賢：唔好以為投贊成票代表政府做得好
至於多名建制派議員發言時均支持議案，當中部分議員要求做好國家安全的工作，民建聯陳克勤指，《施政報告》就解決本港深層次矛盾提出時間表和路綫圖，但關注《港區國安法》下，仍然面對國家安全風險，指政府必須盡快制定新法例應對，包括網絡安全法，以提升關鍵設施網絡安全，並就《基本法》23條立法，以針對「敵對勢力」間諜活動。
另一名民建聯議員何俊賢說，政府「唔好以為」議員在議案投贊成票，就代表特區政府的工作做得很好因而自滿，認為當局要有效回應議員的訴求，才能推進施政報告的落實。他又說，近日南韓七欖賽事中播錯歌事件，反映本港的國家安全教育及危機意識不足，促請特區政府做好維護國家安全工作，檢討自身機制。