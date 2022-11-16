施政報告2022｜立法會辯論施政報告致謝議案　狄志遠批沒提政制民主發展

立法會一連三日辯論新一份《施政報告》致謝動議，議案由民建聯議員李慧琼提出，她讚揚特首李家超首份《施政報告》，展現大局觀念和改革思維，有助提升本港治理水平、培育人才，鞏固本港八大中心定位等等。當中社福界的狄志遠表示，推動政制發展的工作是特區政府責無旁貸，不滿報告中對本港政制民主化發展隻字不題。

指 雙普選是特區政府憲制責任

狄志遠指，民主制度能確保社會公平、自由及人權，亦能照顧不同階層利益，提升政府管治水平，不能單靠長官意志，需要有一套民主政治制度，將市民的聲音帶入議會，從而更有力去監督政府，令政府施政為民，民主發展是中央的承諾，《基本法》列明香港立法會最終達至全部議員由普選產生，同時民主是香港人的訴求，80年代中期，香港續步走向政制民主化，雖然回歸以來香港面對不少政治風波，但中央從來沒有否定香港落實雙普選，即使831方案未能在立法會通過，並不代表雙普選已走到盡頭，強調雙普選是特區政府的憲制責任，可惜施政報告中對政制民主化發展隻字不題，沒有時間表，沒有路線圖，更未見政府會作出甚麼準備功夫，坦言令人失望。