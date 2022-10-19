施政報告2022｜綠色和平對強推「明日大嶼」感失望 促發展快熟棕地

行政長官李家超今日發表任內首份《施政報告》，綠色和平指整份《施政報告》對環保政策著墨不多，當中多屬舊調重彈或瑣碎措施，反而堅持強推明日大嶼，對此表示失望，建議政府推出創新而進取的環境政策，包括訂立碳中和、減廢政策、發展快熟棕地 、撤回明日大嶼、落實垃圾徵費日期等措施，否則在愈趨惡化的環境下，市民生活的宜居度只會不進則退。

促訂立更進取碳中和政策

綠色和平表示《施政報告》中與碳中和相關的政策上屆政府已於2020的《施政報告》提出，促請政府以帶領全港邁向碳中和為目標，提出更多措施，並就全港建築物設節能減碳措施。綠色和平表示歡迎政府提出2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士的目標，認為政府須加速運輸轉型，減少整體車輛數量，以減少運輸造成的溫室氣體排放；但是次《施政報告》隻字未提與可再生能源相關的新措施，綠色和平表示失望。

綠色和平促落實垃圾徵費日期

綠色和平又指樂見政府近日訂立即棄塑膠政策，但現階段的政策，未見有投放資源推動可重用餐具借還系統、發展無包裝產品配套等，恐令即棄膠的棄置量轉移至其他即棄物物料，例如紙、竹等，無助解決本港垃圾量高企問題。而已醞釀16年的垃圾收費，於去年8月通過三讀後，至今逾一年仍未訂立確實的實施日期，促請政府落實垃圾徵費日期。另外，政府未有訂立清晰減廢目標，反而「加快發展現代焚燒發電設施」，並「研究在『北部都會區』興建更多同類型先進設施」，以焚燒垃圾方式處理廢物議題，對源頭減廢毫無幫助。

「明日大嶼」中完全沒有提及增加房屋供應

綠色和平又指，《施政報告》繼續力推明日大嶼填海工程。惟「明日大嶼」中的三大規劃目標，完全沒有提及「加快或增加房屋供應」，進一步突顯其計劃非旨在解決基層苦候公屋的逼切問題。該三大規劃目標之一是創建第3個核心商業區，但從現時香港的第2個核心商業區九龍東空置率已達兩成，令人質疑耗資至少6,240億興建新一個核心商業區，浪費巨額公帑。

發展快熟棕地 解決逼切房屋問題

根據綠色和平調查，北部都會區內有433公頃快熟棕地，當中100公頃屬閒置，然而，《施政報告》在指定項目訂立的 110 個指標中對「棕地」隻字不提，反而發展綠化地帶卻訂下於2024年前開始改劃255公頃的具體目標，令人質疑對棕地發展潛力視而不見，企圖製造住屋自然對立的假象。綠色和平促請政府須立即為發展快熟棕地訂立具體指標，正視其發展潛力，以解決逼切的房屋問題，並撤回為生態及財政穩健帶來重大威脅的明日大嶼填海工程。