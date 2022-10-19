施政報告2022｜落實港深創科園建造工程 規劃東鐵線科學園/白石角站 目標2033年前開通

李家超在施政報告中提到，創新科技是激活香港經濟高質量發展的重要引擎。為全速引領香港實現國際創新科技中心的願景，政府會在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，當中包括全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，政府亦正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。
完善創科生態圈 實現香港「再工業化」
措施包括：
- 促進科研成果商品化 — 香港有雄厚的科研實力。政府會設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目：第一期是三年內成功把科研成果轉化落地，第二期是隨後兩年內把科研成果商品化。目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到 N」的科研成果轉化和產業發展；
- 促進科技產業發展 — 積極向內地和海外推廣香港的新機遇，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」以及落馬洲河套區港深創新及科技園（港深創科園）由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。目標是未來五年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位；
- 推進「再工業化」 — 設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。政府會研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條在五年間增加四倍至超過130條，亦會加強與香港生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產；及
- 加強基建設施 — 全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約100 000平方米的額外樓面面積。政府亦正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。