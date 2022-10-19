施政報告2022｜落實港深創科園建造工程 規劃東鐵線科學園/白石角站 目標2033年前開通

李家超在施政報告中提到，創新科技是激活香港經濟高質量發展的重要引擎。為全速引領香港實現國際創新科技中心的願景，政府會在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，當中包括全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，政府亦正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。

完善創科生態圈 實現香港「再工業化」

措施包括：