施政報告2022｜落實稅務優惠鞏固航運中心地位　發展「港深西部鐵路」和北環線支線研「一地兩檢」

李家超指，政府會落實稅務優惠，以鞏固航運中心地位，並在發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」等安排。(李睿哲攝)

行政長官李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，在鞏固國際航運中心及國際航空樞紐方面，政府會落實稅務優惠，吸引更多高增值海運業機構來港落戶，並會積極推動「智慧港口」，亦會提升陸路口岸的基礎建設，包括在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排，同時政府正與香港機管局全力落實「機場城市」的願景。

積極推動「智慧港口」 夥機管局落實「機場城市」願景

李家超指，為鞏固國際航運中心地位，政府會落實稅務優惠，吸引更多高增值海運業機構來港落戶，並於明年推出「海事人才培訓資助計劃」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓，並會積極推動「智慧港口」，通過建立港口社區系統，促進營運商及其他持份者信息互聯互通，增強港口競爭力；同時亦會提升陸路口岸的基礎建設，包括在跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局下，完善陸路口岸和清關安排，以及在規劃重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。

在國際航空樞紐方面，李家超指，政府正與香港機管局全力落實「機場城市」的願景，繼機場第三跑道於7月投入運作，三跑道系統預計將於2024年完成，大幅增加機場的整體容量和競爭力；同時，機管局正積極推展多個工程項目，透過「多式聯運」模式加強機場與大灣區城市的連繫，例如明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施，減省入境手續。

鞏固區域航空培訓中心地位 完善飛機租賃稅務優惠制度

而且香港國際航空學院將與內地航空培訓院校合作，於明年上半年開始互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。學院會繼續與法國國立民用航空學院合辦航空運輸管理高等碩士課程，吸引「一帶一路」沿線國家的學生就讀，鞏固香港作為區域航空培訓中心的地位，亦會進一步完善飛機租賃稅務優惠制度，打造香港成為區內租賃飛機的首選地。

此外，政府亦會在今年內開展與香港物流發展局及業界攜手制訂推動高增值現代物流發展的行動綱領，3大方向包括：