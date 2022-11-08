施政報告2022｜醫護研設強制服務公院年期　李家超：佢哋要負社會責任

《施政報告》提出，合資格醫護專業人員須在公營醫療機構服務一定年期，被前財政司司長曾俊華在網上發文指是「阿茂整餅」，搞出更多令醫護人才流失嘅Push Factor。行政長官李家超回應稱，醫護人手短缺是不爭現實，相關要求是為要解決醫護人手不足的問題，又指目前本地培育醫護人員每年均有限額，成為人手不足的樽頸。

他又表示，社會培訓醫護人員，有投入資源，亦涉及社會整體利益，醫護人員亦要負起社會責任。政府必須想方法解決問題，他深信醫護人員會抱持服務社會、熱愛專業的態度去工作，細節會交由醫務衞生局與相關方面商討。

曾俊華：但願唔好「阿茂整餅」

醫務衞生局局長盧寵茂早前指，正研究強制醫護人員要服務一定年期，才能離開公營系統。曾俊華稱，「我覺得呢啲都係另一啲Push Factor，驅使喺公營醫療機構服務嘅醫護離開」。

他憶述，2009年因為心臟血管栓塞入院，或之後因其他健康問題，到公立醫院接受治療的經歷正面，認為不少公院醫生擁有極豐富的專業知識，不少人在其專業範疇而言，可說是「頂尖人馬」，亦不會懷疑他們服務社會的初心。他稱，公院人手短缺而病人眾多，醫護工作壓力大，「但願唔好再阿茂整餅，搞出更多令醫護人才流失嘅Push Factor就好。」