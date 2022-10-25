施政報告2022｜陳茂波訪巴林家族集團　介紹港國際金融中心投資機會

陳茂波(右四)拜訪巴林的家族集團YBA Kanoo Group，並向集團介紹香港作為國際金融中心的優勢和投資機會。(政府新聞處圖)

正出訪巴林介紹《施政報告》中「搶人才」等措施的財政司司長陳茂波，昨日(24日巴林時間)繼續在當地進行相關行程，期間他拜訪巴林的家族集團YBA Kanoo Group，向集團介紹香港作為國際金融中心的優勢和投資機會，以及協助家族辦公室來港落戶的措施。

晤 基金行政總裁等 鼓勵利用港平台投資內地亞洲

另外，陳茂波亦與巴林王國主權財富基金Mumtalakat行政總裁Khalid Al Rumaihi會面，亦與Osool資產管理公司行政總裁Sheikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa會面，在與兩個機構的會面中，雙方就全球金融市場以及投資策略交換意見。陳茂波稱，香港作為國際資金匯聚的地方，是籌融資產業群高度匯聚的市場，同時亦是通往內地以至亞洲這兩個擁有龐大投資潛力市場的重要門戶，擁有無可比擬的獨特優勢。他鼓勵不同的公司和基金充分利用香港的平台和產業鏈匯聚的優勢與便捷，把握龐大的投資機遇。

同時，陳茂波亦在上午禮節性拜會中華人民共和國駐巴林王國特命全權大使安瓦爾，介紹香港發展的最新情況，他昨日(巴林時間)完成訪問巴林，在晚上轉抵沙特阿拉伯利雅德，會於今天(25日，沙特阿拉伯時間）出席在利雅德舉行的第六屆「未來投資倡議大會」。