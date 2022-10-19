施政報告2022｜馬鞍山白石建港第二個體育園　香港島建造「活力環島長廊」

特首李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，在體育發展方面，他表示會分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施等，並在香港島建造「活力環島長廊」，全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，明年起進行研究，於5年內完成駁通九成長廊；

跨界別合作 推廣受青年歡迎「城市運動」

另外，為進一步推廣體育普及化，政府將與體育界、學校及商界攜手合作，推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」項目，例如3人籃球、運動攀登、滑板等，亦會檢討全港運動會的競賽項目，讓更多不同年齡人士參與；同時會繼續推動體育專業化和產業化，包括加強支援合資格球會的訓練和比賽場地安排，並支持本地球會參與內地及區域性的大型賽事。

政府亦會推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展，並會優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少10項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都。

辦周末市集 催化本土經濟

至於在休閒設施及項目方面，除了會建造全長約60公里香港島「活力環島長廊」外，李家超指正積極研究發展大嶼山南部約1,000公頃「綠化地帶」土地作生態旅遊或康樂用途，以及周末市集，民政事務總署會於今年第四季在全港五區與團體合辦周末市集，催化多元本土經濟，食環署亦會參考經驗，於明年舉辦周末市集。