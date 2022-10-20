倡建三路三鐵帶動發展 港深西部鐵路促進大灣區融合

未來將有多項大型運輸基建。特首李家超於施政報告表示會落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，以拉動未來發展。為配合北部都會區發展，政府計劃興建連接天水圍、新田至古洞北的「北都公路」，並落實上屆政府提出的「港深西部鐵路」，連接洪水橋及前海，加強與大灣區的聯繫。
三條幹道包括連接由天水圍途經新田、連接古洞北的「北都公路」，打通新界北的東西脈絡。另亦會開連接大埔及西九龍的新南北幹道的「沙田繞道」 ；以及配合將軍澳第137區發展，建將軍澳第三條的公路隧道「將軍澳——油塘隧道」。至於三條鐵路，包括上屆政府提出的「港深西部鐵路」，連接洪水橋至前海。消息人士指，深港兩地專班首階段研究即將完成，年底將展開第二階段研究，涵蓋鐵路走線、財務安排等；過關會採用「一地兩檢」，以及合作查驗、一次放行的安排。建造費用則由兩地政府共同承擔，有機會進行海外招標，不會只邀請港鐵參與。
此外，政府規劃興建「中鐵綫」，由元朗錦田途經葵涌連接新的九龍塘站，紓緩屯馬綫的載運壓力。消息人士指，這條綫賣點是車站少，方便居民快捷進出市區。當局初步檢視亦認為，九龍塘站附近的公園或空地，有足夠空間興建地下通道接駁現時的車站。而將軍澳137區是另一個重點發展區，將有多個屋苑落成，預計有十多萬人口，因此政府將興建「將軍澳線南延線」，由現時康城站向南伸延至第137區。不過相關6大項目均未有時間表和造價，消息人士指不排除以發債方式融資。消息人士又指，東九龍將會興建高架無軌捷運系統，連接彩虹、順利順天、秀茂坪及安達臣，預計明年上半年能落實細節。
預告交椅洲將建第四條過海隧道
另外，交椅洲人工島將提供1,000公頃土地，擬建全新鐵路和道路網絡，以連接港島西、大嶼山及新界西北，包括第四條過海隧道。李家超指，政府會繼續推動北部都會區其他鐵路建設。北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工；同時亦正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園接入深圳新皇崗口岸的工作。