倡建三路三鐵帶動發展 港深西部鐵路促進大灣區融合

未來將有多項大型運輸基建。特首李家超於施政報告表示會落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，以拉動未來發展。為配合北部都會區發展，政府計劃興建連接天水圍、新田至古洞北的「北都公路」，並落實上屆政府提出的「港深西部鐵路」，連接洪水橋及前海，加強與大灣區的聯繫。

三條幹道包括連接由天水圍途經新田、連接古洞北的「北都公路」，打通新界北的東西脈絡。另亦會開連接大埔及西九龍的新南北幹道的「沙田繞道」 ；以及配合將軍澳第137區發展，建將軍澳第三條的公路隧道「將軍澳——油塘隧道」。至於三條鐵路，包括上屆政府提出的「港深西部鐵路」，連接洪水橋至前海。消息人士指，深港兩地專班首階段研究即將完成，年底將展開第二階段研究，涵蓋鐵路走線、財務安排等；過關會採用「一地兩檢」，以及合作查驗、一次放行的安排。建造費用則由兩地政府共同承擔，有機會進行海外招標，不會只邀請港鐵參與。