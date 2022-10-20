搶奪人才│更積極搶人才 推7措施 每年納3.5萬人才

本港過去兩年流失約14萬勞動人口，特首李家超在施政報告擬推出多項措施「搶人才」，包括推出「高端人才通行證計劃」、放寬「非本港畢業生留港/回港就業安排」等，而合資格外來人才若在港置業買樓，在居港7年成為永久居民後，可申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，即與首置港人所繳稅項看齊。李家超認為，本港不應抱「有麝自然香」的態度，又稱會利用各項計劃「擴闊雷達」招攬高端人才等，冀達致未來3年每年吸納3.5萬名人才的目標。

面對全球不同城市的競爭，李家超表示要更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」。新一份施政報告提出多項招攬海外人才措施，目標未來3年每年經此輸入最少3.5萬名海外人才，包括全新、為期兩年的「高端人才通行證計劃」(高才通)，合資格人士過去一年年薪要達250萬港元，或畢業自全球百強大學並累積最少3年工作經驗。消息人士指申請名額沒有上限，申請人就讀科目和工作經驗性質亦不限，他們獲發為期兩年的通行證，來港後可自由選擇工作、遊覽或探索香港，其間可自由出入本港。 不過，消息人士表示申請人在續領下一張為期3年的工作簽證時，就要擁有一份「合理」的固定全職工作。消息人士又指，「高才通」擬今年12月推行，連同入境處數周審批程序，料明年首季最快有首批申請人可來港。從百強大學畢業未滿5年、未夠3年工作經驗者亦可申請來港，上限每年1萬人。獲認可的百強大學排名來自4間機構，包括QS世界大學排名、泰晤士高等教育世界排名等，涉及165間院校。

李家超：不希望退稅掀炒風 其餘6項招攬人才措施，包括取消「優秀人才入境計劃」的年度配額、放寬「輸入內地人才計劃」和延長經輸入人才計劃下到港人才的工作簽證年期至最多3年。政府同時放寬「非本港畢業生留港/回港就業安排」，逗留期限由一年延至兩年，方便他們留港或來港工作，另以試行形式把安排擴展至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年。 昨起在港置業的合資格海外人才，如居滿7年並成為永久居民，可申請退還買家印花稅及新住宅印花稅。李家超稱，措施旨在鼓勵並協助他們，不希望因而引起炒賣。消息人士表示，海外人才「買咗樓就會傾向在港有較長發展」，不過指出建議涉及法例修訂，料最快明年首季提交立法會。 消息人士指，本港今年第二季較前年同期流失約14萬勞動人口，其中25至39歲群組佔7.8萬人，其次是40至59歲，涉及5.8萬人，整體流失有六成人具大學學歷、屬管理層或具備專業技能：同期60歲或以上的高齡就業人口則錄得3.5萬人增長。李家超形容，公布的「搶人才」措施破格、主動及聚焦，又說會在海外及香港設立辦公室，主動接觸海外及內地人才，吸引他們來港。