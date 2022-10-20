文化體育│設「文化委員會」文創產業化 鼓勵發展項目加文藝設施

至於十年文化藝術設施發展藍圖，包括康文署增加博物館。消息人士指，新增的博物館包括位於天水圍的文化修復資源中心，規劃面積4.5萬平方米，樓高15層，當中5層供參觀，除設一般展廳，將有「可視式文化修復工作室」，讓公眾觀察文物修復工作，目標本月底向立法會申請25億元撥款，料於2028年落成。藍圖亦涵蓋2027年前完成北部都會區和交椅洲人工島文化設施規劃，2區均計劃興建1個博物館和1個表演場地，暫未有主題方向。另外，研究演藝學院在北部都會區設新校舍或宿舍，以助培訓人才。

文化委員會由業界翹楚組成，消息人士表示，目標今年底組成，明年開始以宏觀及前瞻性角度為政府建議制定文藝創意藍圖，建立產業生態圈，範圍包括電影、舞台劇、時裝或建築設計等。

本港要打造成中外文化藝術交流中心，施政報告提出文化體育及旅遊局長將領導新組成的「文化委員會」，制定「文藝創意產業發展藍圖」，推動文化藝術產業化。當局亦提出新設「文化藝術盛事基金」，資助舉辦大型文化藝術盛事，並制訂「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括博物館由15個增至19間、表演場地座位由3萬個增至4.5萬個，並鼓勵私人發展項目加入文藝設施。

鼓勵私人項目加入文化藝術設施

除政府推出場地，施政報告亦提出研究鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，消息指，政府場地租用緊張，冀為藝團等單位提供長期演出場地，不排除採用任何新穎手段增設施，包括放寬地積比、低地價等。

盛事基金方面，消息人士指，預算每年6,000萬元、資助每個文化藝術盛事1,500萬，擬明年組成審批委員會，2024年開始審批資助活動，冀吸引旅客和促進中外文化藝術交流。2023年時文體旅局會以先導計劃資助有意於是年舉辦的活動。施政報告亦計劃與業界合辦「流行文化節」。

體育方面，施政報告提出文體旅局制定「體育及康樂設施十年發展藍圖」，分階段提供約30項康體設施。消息人士表示，目標為滿足區域人口增長需求，其中14.7公頃馬鞍山白石興建第二個體育園，將有板球、棒球、鑊形單車場、水上活動中心等，規格上不會如啟德體育園般設容納5萬名觀眾的場館。另外，亦會為殘疾運動員推出退役轉型支援計劃。