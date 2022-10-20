施政報告推簡約公屋 輪候公屋時間縮至4年半封頂

行政長官李家超昨發表任內首份施政報告，當中土地房屋續為現屆政府的重中之重。他提出興建全新的「簡約公屋」，未來5年興建約3萬個單位，以縮短公屋輪候時間；而另一焦點則在於向全球「搶企業、搶人才」。李家超強調，以國家主席習近平七一講話作為施政藍圖，共同建設一個安居樂業、更有希望、更團結的香港，開啟香港「由治及興」的嶄新篇章。中原地產創辦人施永青指，現屆政府著力招攬人才和加強管治，較過往「有所作為」。 李家超首份施政報告以「為市民謀幸福，為香港謀發展」為題，共有150個段落，花約2小時45分鐘才讀畢。他同時在附件列出110個不同指標，包括績效指標(KPIs)。李家超指，KPI是推動文化上的改變，讓市民切實感受到施政成果為他們帶來裨益；被問及若果工作不達標的後果，李家超指要視乎情況及事實作跟進。 解決「住」的問題續為特區政府施政的「重中之重」。李家超在施政報告推出全新「簡約公屋」，未來5年興建約3萬單位。他期望「簡約公屋」居住期可達5年，會以標準簡約設計和「組裝合成」快速興建，視乎地形最高可達十多層。

簡約公屋附冷氣機和熱水爐 消息指，政府已物色6幅地興建「簡約公屋」，包括未有發展計劃的政府和私人土地，建築署會負責設計和建造，並由非政府機構營運。設計以傳統公屋為基礎，面積介乎10至31平方米，包括4至5人大單位，設獨立洗手間、淋浴間和煮食空間，配備冷氣機和熱水爐；租金則初步訂為同區新落成傳統公屋租金的九成。 輪候傳統公屋不少於3年的申請者將符合申請「簡約公屋」資格，家庭申請者優先，並可繼續保留輪候傳統公屋位置，當局會主動邀請合資格人士申請。當局預計明年開始興建「簡約公屋」，首批於2024/25年度落成，提供約1,000個單位。李家超指，結合「簡約公屋」和傳統公屋，未來5年公營房屋總建屋量較上一個5年期增加約五成至158,000個，輪候公屋時間亦即時「封頂」，以結合兩類公屋計算的「公屋綜合輪候時間」，在4年內(即2026-27年度內)輪候時間將降至約4年半，冀為等待上樓的人「帶來希望」。另外，新建公屋單位面積亦會「封底」，2026/27年度起落成的資助房屋一般實用面積不少於26平方米，惟一至二人單位除外。政府仍會落實已規劃的20,000個過渡房屋。消息指當局會繼續審批在未來9個月內落成的過渡房屋申請，之後會否接受申請按項目內容而定。

「提前上樓」及私人參建居屋 政府亦落實公屋提前上樓計劃，以分階段建屋加快落成部分公屋單位，預計未來5年有約12,000個單位，讓市民提早約3至18個月上樓。消息指，有關屋邨分布屯門、元朗、粉嶺、上水、青衣和葵涌。當局亦會推出公營房屋「幸福感」設計指引，選取5條屋邨改善公共空間及設施，並再選多一條屋邨展開重建研究。 政府亦推出全新的「私人參建居屋先導計劃」，下個財政年度起分批推出3幅土地讓發展商投標，料提供最多4,000伙；同時鼓勵發展商申請改劃其私人土地興建。當局亦會再推「首置」項目，並擴大「青年宿舍計劃」，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館再轉作青年宿舍，務求5年內提供額外約3,000個宿位，並會試驗在合適賣地計劃項目上要求發展商預留一定數量單位作青年宿舍。