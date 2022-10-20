覓地起樓│發展北部都會區 增加供應 住宅地積比達6.5倍

建屋要達標先要覓地。行政長官李家超在新一份施政報告推出多項措施增加土地供應，包括成立專責部門、採用較高地積比率發展「北部都會區」；又推展交椅洲人工島填海，將提供1,000公頃土地，以創建第三個核心商業區。他亦建議放寬申請強拍門檻，樓齡50至70年的私人樓宇門檻降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。有智庫關注接連有大型基建推出，相關部門需對工程容量作詳細的規劃。

李家超昨表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，將於明年成立專責發展北部都會區的部門，主導和統籌各部門以創新發展模式推動建設，明年內制訂具體計劃和行動綱領。消息人士指，部門初步會有20至30人，部分為新設職位。當局目標是5年內為所有發展項目啟動收地程序，10年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成。

「北都」會採用較高地積比率，住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引較早期新市鎮如沙田的5倍為高；商業用地則為9.5倍。李家超指，金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積將遷往「北都」，帶動發展。

俗稱「明日大嶼」的交椅洲人工島發展，新一屆政府將繼續推展。李家超指，交椅洲人工島填海將提供1,000公頃土地以創建第三個核心商業區，人工島上會增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，並將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米。政府今年內會就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。消息人士指，當局諮詢3個月，明年開展環評程序，最快2025年開始填海，並會「邊填海邊規劃」。