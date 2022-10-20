覓地起樓│發展北部都會區 增加供應 住宅地積比達6.5倍

建屋要達標先要覓地。行政長官李家超在新一份施政報告推出多項措施增加土地供應，包括成立專責部門、採用較高地積比率發展「北部都會區」；又推展交椅洲人工島填海，將提供1,000公頃土地，以創建第三個核心商業區。他亦建議放寬申請強拍門檻，樓齡50至70年的私人樓宇門檻降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。有智庫關注接連有大型基建推出，相關部門需對工程容量作詳細的規劃。
李家超昨表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，將於明年成立專責發展北部都會區的部門，主導和統籌各部門以創新發展模式推動建設，明年內制訂具體計劃和行動綱領。消息人士指，部門初步會有20至30人，部分為新設職位。當局目標是5年內為所有發展項目啟動收地程序，10年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成。
「北都」會採用較高地積比率，住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引較早期新市鎮如沙田的5倍為高；商業用地則為9.5倍。李家超指，金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積將遷往「北都」，帶動發展。
俗稱「明日大嶼」的交椅洲人工島發展，新一屆政府將繼續推展。李家超指，交椅洲人工島填海將提供1,000公頃土地以創建第三個核心商業區，人工島上會增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，並將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米。政府今年內會就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。消息人士指，當局諮詢3個月，明年開展環評程序，最快2025年開始填海，並會「邊填海邊規劃」。
識別約255公頃綠化地帶建屋
當局又通過新一輪「綠化地帶」研究，再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供7萬個單位，2024年或之前改劃第一批土地。消息人士指，新識別土地過半位處「北都」，其他位於屯門及荃灣等。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。
而新界現有1,600公頃棕地中，逾半會陸續轉化成房屋等用途，明年起亦在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈，地契條款會要求撥出若干樓面面積，以低於市場租金租予受影響的棕地作業者。當局亦提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供50,000個房屋單位，最早2030年入伙。
樓齡70年以上大廈強拍門檻降至六成
李家超同時建議放寬申請強拍門檻，樓齡50至70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成；消息人士指樓齡達70年或以上的舊樓有約1,100幢，主要在九龍城、佐敦和深水埗。而位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權，料涉荃灣區。今年內就方案諮詢立法會和持份者。當局亦會精簡規劃、環評等法定程序，非大規模項目「生地」變「熟地」時間將由最少6年減至4年，大規模項目則由13年大幅減至7年，當中環評程序壓縮至18至24個月；又會精簡行政程序。屋宇署亦會成立「專責審批組」就達500伙以上大型私人住宅項目，務求在首兩次呈交呈交申請時獲准的比率由現時約五成增至八成。