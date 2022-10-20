金融招商│重點吸納AI及金融科技 搶企業設300億基金

港府為進一步鞏固本港國際金融中心地位，特首李家超在《施政報告》推出多項措施，除招攬人才外亦冀廣吸企業來港發展，將包括成立引進重點企業辦公室，亦特別從未來基金撥款300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。

李家超說：「必須更積極及進取地『搶企業』、『搶人才』」，首先他指已指示財政司長陳茂波成立全新的香港投資管理有限公司，利用財政儲備促進產業及經濟發展，並於年內成立引進重點企業辦公室，專向內地及海外重點企業提供特別配套措施及一站式服務等，主要針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業。

他又指，將由未來基金撥款300億元以設立共同投資基金，該基金則由香港投資管理有限公司管理，更以「破格決定」來形容。共同投資基金會按企業個別項目帶動本地產業發展潛力，考慮是否參與共同投資，「如果政府都投資有關企業，企業取得投資的機會大很多，這叫相輔相成，兼有一個招徠效應，即別人聽到這家公司都來香港，香港當然是很好，即是香港很有潛質，有這樣的宣傳作用，整體決定都係以香港整體利益為依歸，亦不單為賺錢」。此外，港府亦會成立引進重點企業諮詢委員會，由業界和社會領袖組成，及向財政司長提供意見以謹慎選擇投資的企業。