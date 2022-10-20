金融招商│重點吸納AI及金融科技 搶企業設300億基金

港府為進一步鞏固本港國際金融中心地位，特首李家超在《施政報告》推出多項措施，除招攬人才外亦冀廣吸企業來港發展，將包括成立引進重點企業辦公室，亦特別從未來基金撥款300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。
李家超說：「必須更積極及進取地『搶企業』、『搶人才』」，首先他指已指示財政司長陳茂波成立全新的香港投資管理有限公司，利用財政儲備促進產業及經濟發展，並於年內成立引進重點企業辦公室，專向內地及海外重點企業提供特別配套措施及一站式服務等，主要針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業。
他又指，將由未來基金撥款300億元以設立共同投資基金，該基金則由香港投資管理有限公司管理，更以「破格決定」來形容。共同投資基金會按企業個別項目帶動本地產業發展潛力，考慮是否參與共同投資，「如果政府都投資有關企業，企業取得投資的機會大很多，這叫相輔相成，兼有一個招徠效應，即別人聽到這家公司都來香港，香港當然是很好，即是香港很有潛質，有這樣的宣傳作用，整體決定都係以香港整體利益為依歸，亦不單為賺錢」。此外，港府亦會成立引進重點企業諮詢委員會，由業界和社會領袖組成，及向財政司長提供意見以謹慎選擇投資的企業。
消息人士指，要吸引多少企業暫未有定案，強調需具高潛力、代表性的重點企業才納入考慮，沒有營業額或員工等硬性指標要求，除營商因素外亦需考慮是否符合國家發展及環球市場趨勢等。而引進重點企業辦公室工作包括制訂目標企業名單，指導各招商引才專組主動接觸相關企業和磋商；制訂具針對性及吸引力特別配套措施如土地、稅務和財政等。
梁兆基：以目標產業為重點
對於成立香港投資管理有限公司，市場形容為港版「淡馬錫」，香港總商會總裁梁兆基對傳媒指，投資範圍應以目標產業為重點，非單就個別項目。而在金管局外匯基金以外設另一架構，是否與現時外匯基金投資美債較多故表現偏向保守有關。他指出，金管局的操作屬金融投資以回報風險管理為重，共同投資基金則以促進產業發展為主，非金管局範圍。中原集團創辦人施永青指，據外國經驗，以政府資金投資成效不及私人好，「因公務員按章辦事，很難冒一些必要風險，通常做十次交易，成功一次已很好，但成功就很高回報」。
施政報告推多項措施鞏固本港國際金融中心
- 提升融資平台國際化─港交所(388)明年修改主板上市規則，便利未有盈利或業績的先進技術企業集資；將活化GEM(前稱創業板)為中小型及初創企業提供融資平台。
- 強化最大離岸人民幣業務中心優勢─推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務。
- 加強互聯互通─年內提交條例草案寬免雙幣股票市場莊家交易的股票買賣印花稅，以優化人民幣股票交易機制，完成兩地利率互換市場互聯互通「北向通」準備工作；研究優化債券通「南向通」；與內地商討更多互聯互通擴容；擬短期內在南沙、前海等成立保險售後服務中心。
- 發展綠色和可持續金融─在香港建設國際碳市場，支持港交所續推展與廣州金融機構等在碳市場發展合作。
- 強化資產和風險管理─今年提交條例草案為合資格家族辦公室提供稅務寬免，冀2025年底前推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務；在2024年推行保險業風險為本資本制度；今年就設立保單持有人保障計劃建議諮詢。
- 不斷提升金融科技競爭力─大力推動金融科技，包括鼓勵更多金融科技服務及產品進行概念驗證測試、推進跨境金融科技項目、培育金融科技人才等，擬年內推出「商業數據通」，讓企業分享營運數據及讓銀行準確評估，增中小企獲批貸款機會。虛擬資產方面，已提交條例草案建議引入有關服務提供者的法定發牌制度。金管局正研究市場對監管穩定幣的意見及已開展「數碼港元」的準備工作，並正與內地合作擴大在港以「數字人民幣」作跨境支付工具測試。