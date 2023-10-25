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2023-10-25 20:32:00

施政報告2023丨Deel樂見政府加強人才政策措施 將人才與大灣區及全球機遇聯結起來

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Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng

Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng

今日行政長官在2023年施政報告提到，繼續推出連串措施大力「搶人才、留人才」。作為跨國團隊人力資源管理平台的Deel，Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng作出回應，表示自行政長官在去年的《施政報告》中宣布的一系列人才政策以來，其成果和進展令人鼓舞，並充分展現出香港在全球勞動力轉型的環境下仍然努力革新。「今年全新及強化的人才政策，包括『外國在港公司人員一簽多行』計畫及『人才服務辦公室』，我們對香港的人才和商業前景更加樂觀，有助建立更具活力的經濟體系。」

 

她續指挽留本地人才仍是今年施政報告的重點，也是香港企業的首要考量。「Deel繼續看到管理層和人力資源團隊在制定2024年人才策略時，都會優先考慮到這一點。我們預計全球招聘將繼續成為更多企業轉向的人才策略，以達成僱主和僱員雙贏的局面。」她舉例，如本地人才能夠利用遙距工作，再加上香港的「超級聯繫人」角色，接觸到全球企業工作的機會，從而開拓他們以香港為基地，發展跨地域就業的未來工作模式。另一方面，全球招聘意味著僱主也能夠挽留移居海外的人才，或吸引和聘用來自全球各地的專業人才以滿足其業務需求。

 

根據Deel今年較早時間發布的《香港商界領袖：勞動力及招聘市場調查》顯示，85%香港企業決策者願意在本地以外的地區招聘團隊成員，務求為其企業尋找合適人才，以填補人才短缺的問題。而Deel，與2022年相比，今年使用全球招聘服務的香港企業數量就增加了3倍；如果以全球企業招聘率計算，香港在全球招聘增長速度最快的市場中排列第六位，僅次於瑞典、澳洲和愛沙尼亞。

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