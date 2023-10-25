熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-25 21:28:21

施政報告2023｜七個地區降低強拍門檻　陳劍青質疑貧窮區門檻較低惹不公

分享：
馬頭角等7個指定區域，強拍門檻將降低至65%至70%。(資料圖片)

馬頭角等7個指定區域，強拍門檻將降低至65%至70%。(資料圖片)

政府去年提出把申請強拍門檻，按樓齡由八成放寬至六成至七成，政府最新建議按分區計劃大綱圖劃分出油麻地、旺角和馬頭角等7個指定較有迫切重建需要的舊區，其中50年至不足60年樓齡樓宇和60年樓齡或以上樓宇的強拍門檻分別為70%及65%；在非指定區域內，樓齡分別為50年至不足60年、50年至不足60年及滿70年的舊樓強拍門檻則分別為80%、70%及65%。本土研究社成員陳劍青指，即使樓齡相若，位於較貧窮區分的舊樓業主法律權利較低，會造成不公，感覺古怪。

發展局年底提交修訂草案

新一份《施政報告》宣布加強放寬強拍門檻的政策針對性，政府消息人士指，政府選定7個指定較有迫切重建需要的指定舊區，按分區計劃大綱圖劃分分別為油麻地、旺角、馬頭角(土瓜灣及九龍城)、長沙灣(深水埗)、荃灣、灣仔和西營盤及上環，在7個指定區內外落實不同的強拍門檻。

消息人士指，不足50年樓齡的樓宇不論地區均會維持90%強拍門檻；而樓齡滿50年至不足60年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為70%，指定區外則維持現時的80%；而樓齡滿60年至不足70年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為65%，指定區外則為70%；達70年樓齡或以上樓宇，強拍門檻不論地區為65%。發展局今年年底會提交修訂草案。

消息指，政府研究把渡船角「八文樓」的地積比轉移至交椅洲。(資料圖片)

消息指，政府研究把渡船角「八文樓」的地積比轉移至交椅洲。(資料圖片)

Ad Block

八文樓地積比擬轉移至交椅洲

另外，政府今年內會展開研究，利用交椅洲核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動公 私營舊區重建項目。 消息人士指，研究方向之一是跨區轉移地積比，將部分市區舊樓的地積比轉移至未來交椅洲，亦透過「樓換樓」和興建安置屋邨的做法幫助重建。消息人士指，研究個案之一包括佐敦「八文樓」，可透過轉移地積比至交椅洲，未來亦可以考慮將地積比轉展至北部都會區。

本土研究社成員陳劍青指，即使舊樓位處不同區份，樓齡相若的樓宇重建需亦相若，「唔會因為唔同地區，有唔同待遇，私大產權低啲」，他質疑貧窮區份的舊樓業主在政策下法律權利較低，變相保障富豪區業主，造成不公，感覺古怪。

對於當局研究轉移地積比協助重建，陳劍青擔心，政府日後以「樓換樓」方式騰空市區土地，誘使舊區業主遷入交椅洲，協助降低重建成本，更擔心日後小業主會被逼接受「樓換樓」安排，沒有賠償選項。他並質疑，措施是反映人工島沒有需求，「要舊區業主入去填氹」。

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受