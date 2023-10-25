施政報告2023｜七個地區降低強拍門檻　陳劍青質疑貧窮區門檻較低惹不公

政府去年提出把申請強拍門檻，按樓齡由八成放寬至六成至七成，政府最新建議按分區計劃大綱圖劃分出油麻地、旺角和馬頭角等7個指定較有迫切重建需要的舊區，其中50年至不足60年樓齡樓宇和60年樓齡或以上樓宇的強拍門檻分別為70%及65%；在非指定區域內，樓齡分別為50年至不足60年、50年至不足60年及滿70年的舊樓強拍門檻則分別為80%、70%及65%。本土研究社成員陳劍青指，即使樓齡相若，位於較貧窮區分的舊樓業主法律權利較低，會造成不公，感覺古怪。
發展局年底提交修訂草案
新一份《施政報告》宣布加強放寬強拍門檻的政策針對性，政府消息人士指，政府選定7個指定較有迫切重建需要的指定舊區，按分區計劃大綱圖劃分分別為油麻地、旺角、馬頭角(土瓜灣及九龍城)、長沙灣(深水埗)、荃灣、灣仔和西營盤及上環，在7個指定區內外落實不同的強拍門檻。
消息人士指，不足50年樓齡的樓宇不論地區均會維持90%強拍門檻；而樓齡滿50年至不足60年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為70%，指定區外則維持現時的80%；而樓齡滿60年至不足70年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為65%，指定區外則為70%；達70年樓齡或以上樓宇，強拍門檻不論地區為65%。發展局今年年底會提交修訂草案。
八文樓地積比擬轉移至交椅洲
另外，政府今年內會展開研究，利用交椅洲核心商業區用地以外的部分填海土地，協助推動公 私營舊區重建項目。 消息人士指，研究方向之一是跨區轉移地積比，將部分市區舊樓的地積比轉移至未來交椅洲，亦透過「樓換樓」和興建安置屋邨的做法幫助重建。消息人士指，研究個案之一包括佐敦「八文樓」，可透過轉移地積比至交椅洲，未來亦可以考慮將地積比轉展至北部都會區。
本土研究社成員陳劍青指，即使舊樓位處不同區份，樓齡相若的樓宇重建需亦相若，「唔會因為唔同地區，有唔同待遇，私大產權低啲」，他質疑貧窮區份的舊樓業主在政策下法律權利較低，變相保障富豪區業主，造成不公，感覺古怪。
對於當局研究轉移地積比協助重建，陳劍青擔心，政府日後以「樓換樓」方式騰空市區土地，誘使舊區業主遷入交椅洲，協助降低重建成本，更擔心日後小業主會被逼接受「樓換樓」安排，沒有賠償選項。他並質疑，措施是反映人工島沒有需求，「要舊區業主入去填氹」。