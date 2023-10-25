施政報告2023｜七個地區降低強拍門檻　陳劍青質疑貧窮區門檻較低惹不公

政府去年提出把申請強拍門檻，按樓齡由八成放寬至六成至七成，政府最新建議按分區計劃大綱圖劃分出油麻地、旺角和馬頭角等7個指定較有迫切重建需要的舊區，其中50年至不足60年樓齡樓宇和60年樓齡或以上樓宇的強拍門檻分別為70%及65%；在非指定區域內，樓齡分別為50年至不足60年、50年至不足60年及滿70年的舊樓強拍門檻則分別為80%、70%及65%。本土研究社成員陳劍青指，即使樓齡相若，位於較貧窮區分的舊樓業主法律權利較低，會造成不公，感覺古怪。

發展局年底提交修訂草案

新一份《施政報告》宣布加強放寬強拍門檻的政策針對性，政府消息人士指，政府選定7個指定較有迫切重建需要的指定舊區，按分區計劃大綱圖劃分分別為油麻地、旺角、馬頭角(土瓜灣及九龍城)、長沙灣(深水埗)、荃灣、灣仔和西營盤及上環，在7個指定區內外落實不同的強拍門檻。

消息人士指，不足50年樓齡的樓宇不論地區均會維持90%強拍門檻；而樓齡滿50年至不足60年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為70%，指定區外則維持現時的80%；而樓齡滿60年至不足70年的樓宇，在指定區內的強拍門檻為65%，指定區外則為70%；達70年樓齡或以上樓宇，強拍門檻不論地區為65%。發展局今年年底會提交修訂草案。