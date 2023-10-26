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2023-10-26 16:24:15

施政報告2023｜中鐵綫荃葵段增3車站服務3屋邨　張欣宇料不會加重荃灣綫負擔

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荃灣綫計劃西延至荃景圍，同時接駁擬建的中鐵綫。(資料圖片／蘇文傑攝)

荃灣綫計劃西延至荃景圍，同時接駁擬建的中鐵綫。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府去年提出擬建的中鐵綫，新一份《施政報告》宣布在荃灣區和葵青區一段，改為於荃景圍、東北荃灣和東北葵涌設置車站，而現有的港鐵荃灣綫亦計劃西延至荃景圍，接駁中鐵綫。熟悉鐵路事務的立法會議員張欣宇稱建議可行、一帶有足夠土地，又相信中鐵綫的客流不會加重荃灣綫負擔。

中鐵綫新站服務石籬象山梨木樹

在2022年《施政報告》提出興建的中鐵綫，建議由錦田出發，經葵涌到九龍塘接駁現有港鐵東鐵綫和觀塘綫，當時政府消息傾向中鐵綫不接駁荃灣綫、設較少車站縮短新界往返市區車程。事隔一年，今年的《施政報告》決定在荃葵設置3站及接駁荃灣綫，消息人士稱新站可服務石籬邨、象山邨和梨木樹邨等。

張欣宇接受《am730》查詢指，中鐵綫擬議走線本身也途經葵涌，在當區改為設置3個車站整體車程或只會增加數分鐘，認為可以接受，強調最重要是中鐵綫終點站設於九龍塘。

張欣宇認為，擬建的中鐵綫在荃葵一帶設置3個中途站建議可行。(資料圖片／陳奕釗攝) 荃景圍一帶日後擬建鐵路站。(資料圖片／鍾式明攝) 新一份《施政報告》提出多項新鐵路政策。(資料圖片／蘇文傑攝) 張欣宇相信荃灣綫接駁中鐵綫後，仍有足夠運力應付客量。(資料圖片／蘇文傑攝) 張欣宇相信荃灣綫接駁中鐵綫後，仍有足夠運力應付客量。(資料圖片／李睿哲攝)
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中鐵綫加站料車程增數分鐘

被問到荃灣綫在頭站接駁多一條鐵路，其負擔會否加重時，張欣宇稱中鐵綫新車站周邊的居民，現時都是乘搭小巴轉乘荃灣綫，而他們日後往九龍東、旺角或過海，更可改為取道中鐵綫轉觀塘綫，「反而去九龍東多咗選擇，行兩邊都得，所以荃灣綫運力足夠應付。」至於由荃葵山上往返深水埗、長沙灣的乘客，張欣宇料乘搭中鐵綫轉觀塘綫再轉荃灣綫，車程時間有機會與現有出行模式相若。

倡新鐵路建造與營運分開

新一份《施政報告》又提出，將舊有建議的北環綫東延分拆成北環綫東延綫和新界東北綫。張欣宇稱，當年的屬於很初步想法、「係唔make sense」，舉例稱一帶新發展區的居民，本身要經管制站才能到粉嶺轉乘東鐵綫，「依家一分為二更合理。」

張欣宇說，本港未來有多條鐵路綫待興建，若要提升效率可考慮參考港鐵海外鐵路的建造模式，即先由其他建築商負責興建鐵路，及後交港鐵營運。不過他強調，並非要求所有新鐵路都交由港鐵營運，「佢都食唔晒咁多」，同時亦不同意完全不由港鐵參與。

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