施政報告2023｜中鐵綫荃葵段增3車站服務3屋邨　張欣宇料不會加重荃灣綫負擔

政府去年提出擬建的中鐵綫，新一份《施政報告》宣布在荃灣區和葵青區一段，改為於荃景圍、東北荃灣和東北葵涌設置車站，而現有的港鐵荃灣綫亦計劃西延至荃景圍，接駁中鐵綫。熟悉鐵路事務的立法會議員張欣宇稱建議可行、一帶有足夠土地，又相信中鐵綫的客流不會加重荃灣綫負擔。

中鐵綫新站服務石籬象山梨木樹

在2022年《施政報告》提出興建的中鐵綫，建議由錦田出發，經葵涌到九龍塘接駁現有港鐵東鐵綫和觀塘綫，當時政府消息傾向中鐵綫不接駁荃灣綫、設較少車站縮短新界往返市區車程。事隔一年，今年的《施政報告》決定在荃葵設置3站及接駁荃灣綫，消息人士稱新站可服務石籬邨、象山邨和梨木樹邨等。

張欣宇接受《am730》查詢指，中鐵綫擬議走線本身也途經葵涌，在當區改為設置3個車站整體車程或只會增加數分鐘，認為可以接受，強調最重要是中鐵綫終點站設於九龍塘。