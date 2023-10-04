施政報告2023｜公屋聯會倡居屋申請　讓「家有兒童」家庭優先選樓

新一份《施政報告》本月25日公布，公屋聯會向房屋局提出12項建議，包括「公屋額外租金購買資助房屋先導計劃」、資助房屋「家有兒童」優先選樓計劃和為「告別劏房」設下路線圖和時間表。為鼓勵生育，公屋聯會亦倡議為有11歲以下兒童的家庭提供較「其他家庭」為高的揀樓機會，即在「長者家庭」選樓後，便可緊接選樓。

優先揀樓冀有穩定環境升中學

房委會為鼓勵「長幼共住」，設有佔單位總數三成配額的「家有長者優先選樓計劃」，讓該群組申請者優先選樓。公屋聯會建議，為鼓勵生育，房委會可推出「家有兒童」優先選樓計劃，定義為有11歲以下兒童的核心家庭，在其他家庭申請者類別中設定配額，安排較優先選樓。

公屋聯會副主席梁文廣表示，聯會早前向房屋局局長何永賢表達了相關意見，目標原希望18歲以下兒童的家庭都可受惠，但認為需循序漸進，而給予11歲以下兒童的家庭有優先選樓配額，可讓有關家庭子女入學中學後有穩定的環境。