施政報告2023｜公眾諮詢已展開 李家超：正密鑼緊鼓會見社會各界人士

行政長官李家超將於10月25日發表任內第二份《施政報告》，公眾諮詢已經展開，他表示自己和團隊正密鑼緊鼓會見社會各界人士，積極聆聽他們的意見和對政府施政期望。李家超在社交網頁表示，過去兩個星期，已主持超過10場現場及視像會面的諮詢會，就產業發展、土地房屋、人才、醫療、教育、創科、社會福利等議題，聽取不同專家和持份者意見，充分感受到社會不同領域人士對政府切實排解民生憂難、建設關愛共融社會的高度期盼。



他表示，在兩場關於社會福利的網上諮詢會上，分別和勞工及福利局長，以及政務司長、民政及青年事務局長、和政制及內地事務局長聆聽了社福界別人士的意見。與會者的意見廣泛，包括扶貧、家庭友善政策、安老服務及少數族裔的支援等，強調會一一研究這些建議，他和團隊會繼續就不同議題舉行諮詢會，並落區聽取意見。