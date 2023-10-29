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2023-10-29 17:55:06

施政報告2023｜《北部都會區行動綱領》明日公布　甯漢豪：可供應1400公頃熟地

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北部都會區未來10年會提供約1,400公頃熟地。(資料圖片)

北部都會區未來10年會提供約1,400公頃熟地。(資料圖片)

政府在《施政報告》提出讓市民安居樂業的前提，是要有足夠的土地房屋供應。發展局局長甯漢豪指，未來10年將有達3,370公頃熟地供應，當中約1,400公頃來自北部都會區、約400公頃來自交椅洲人工島，形容這兩區都是土地供應主要來源，政府會繼續提速造地。

交椅洲人工島如期展開環評

上屆政府提出將北部都會區分成「三圈」，即深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，最新的《施政報告》把布局改劃成高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈共4個區域。甯漢豪在今日(29日)網誌預告，明日(30日)將會公布《北部都會區行動綱領》，説明各區推進的項目及時間表。

至於涉及約1,000公頃土地的交椅洲人工島，甯漢豪指經公眾參與後，政府會如期在今年展開環評程序。除北部都會區和交椅洲人工島外，她表示政府亦會善用現有土地，包括活化紅磡站及周邊用地、發展前南丫島石礦場用地及南大嶼生態康樂走廊，以釋放發展潛力。

甯漢豪指，政府會如期在今年就交椅洲人工島展開環評程序。(資料圖片／李睿哲攝) 政府擬放寬土瓜灣等老舊區域的舊樓強拍門檻。(資料圖片) 大潭紅山半島早前在一場暴雨後，被揭發僭建問題嚴重。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府計劃活化港鐵紅磡站及周邊土地。(資料圖片) 發展局形容交椅洲人工島是土地供應主要來源。(資料圖片／羅庸軒攝)
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舊區舊樓擬降強拍門檻

今年《施政報告》建議加強放寬強拍門檻，發展局指考慮持份者意見後，認為放寬程度除樓齡外，也應考慮地區重建需要，較低門檻應適用於重建迫切性較高的舊區高樓齡樓宇，建議在油麻地、旺角、土瓜灣、上環、灣仔等老舊區域，50至59年樓齡的樓宇門檻放寬至七成，樓齡如達60年更會逐步遞減，而最低是六成半。

另外，去年《施政報告》提出把標準金額補地價安排分階段擴展至新界農地的措施，將於今年底公布具體安排，首階段會以試點形式在元朗、北區和屯門進行。發展局又指出，政府明年將提出修訂《建築物條例》，針對逾期未遵辦屋宇署命令和僭建行為，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以增加阻嚇力。

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