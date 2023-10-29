施政報告2023｜《北部都會區行動綱領》明日公布　甯漢豪：可供應1400公頃熟地

政府在《施政報告》提出讓市民安居樂業的前提，是要有足夠的土地房屋供應。發展局局長甯漢豪指，未來10年將有達3,370公頃熟地供應，當中約1,400公頃來自北部都會區、約400公頃來自交椅洲人工島，形容這兩區都是土地供應主要來源，政府會繼續提速造地。

交椅洲人工島如期展開環評

上屆政府提出將北部都會區分成「三圈」，即深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈，最新的《施政報告》把布局改劃成高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈共4個區域。甯漢豪在今日(29日)網誌預告，明日(30日)將會公布《北部都會區行動綱領》，説明各區推進的項目及時間表。

至於涉及約1,000公頃土地的交椅洲人工島，甯漢豪指經公眾參與後，政府會如期在今年展開環評程序。除北部都會區和交椅洲人工島外，她表示政府亦會善用現有土地，包括活化紅磡站及周邊用地、發展前南丫島石礦場用地及南大嶼生態康樂走廊，以釋放發展潛力。