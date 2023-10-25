施政報告2023｜取替小學常識科 25/26學年開設人文科、科學科

行政長官李家超今日(25日)發表任內第二份《施政報告》，其中提及將會強化愛國主義教育，25/26學年於小學開設「人文科」，亦會加強教師相關培訓。有政府消息指，人文科課程框架最快下月公布，人文科亦會於2025/26學年和「科學科」一同在小一和小四級推行，2026/27學年擴展至小二和小五，2027/28學年在小學全面實施，屆時常識科會被兩個科目取代。

「人文科」和「科學科」基於常識科已有的內容

政府消息人士指，「人文科」和「科學科」基於常識科已有的內容，進行更有系統、更清晰的區分，如「人文科」涵國家歷史、地理、文化知識，以中華文化作為價值觀教育的主軸；「科學科」涵航天科技、STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）。

學校可自行編製輔助教材 若發現不合適的教材有懲處

政府消息人士又指，就人文科及科學科，當局下學年會為新科目進行教科書審核，人文科會有官方課本，但學校亦可自行編製輔助教材；教育局不會審核校本教材，學校要自行監察，但若發現不合適的教材，當局會有懲處。而教育局將恆常每年於最少50所學校進行國民教育重點視學。