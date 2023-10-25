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2023-10-25 16:49:55

施政報告2023｜啟德重提集體運輸　跑道區連接屯馬綫服務5萬居民

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政府擬建啟德智慧綠色集體運輸，連接港鐵啟德站和跑道區。

政府擬建啟德智慧綠色集體運輸，連接港鐵啟德站和跑道區。

啟德環保連接系統於2020年的《施政報告》正式宣布擱置興建，事隔3年港府重提類似建議。新一份《施政報告》指出，政府將會在啟德興建智慧綠色集體運輸，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，以加強區內商住發展、旅遊、康體和社區設施的連貫性。消息指，鐵路將繼續採取高架形式運作、接駁啟德郵輪碼頭，又考慮在啟德體育園附近設站。

政府消息人士承認，在啟德跑道區興建集體運輸必然影響巴士公司。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府消息人士承認，在啟德跑道區興建集體運輸必然影響巴士公司。(資料圖片／陳奕釗攝)

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啟德集體運輸車程毋須10分鐘

政府消息指出，以往的環保連接系統因走線途經觀塘商貿區，可用空間擠逼兼造價昂貴，故最終被擱置。最新擬建的綠色集體運輸，將會由啟德郵輪碼頭附近出發，然後取道與承豐道高架園景平台平行的高架路段，前往港鐵啟德站附近，全程車程不多於10分鐘，料可以服務沿線5萬人口。

據政府計劃的走線，啟德智慧綠色集體運輸將途經啟德體育園。消息人士透露，當局可能會在該處加站，又稱要物色車廠選址、在跑道區的車站位置待擬。他續說，當局有審視過系統經觀塘避風塘延長至油塘的建議，惟需要顧及避風塘的運作和對其影響，質疑系統屆時或需建得十分高。

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政府承認建鐵路必影響巴士公司

目前城巴在啟德郵輪碼頭和跑道區有多條巴士線，連接啟德站或一帶，政府消息人士承認興建鐵路一定會對巴士公司有影響，重申是當區居民提出興建集體運輸系統的訴求。

政府指，計劃是參考包括「雲巴」、「智軌」和「巴士快速交通系統」(BRT)等集體運輸，將於明年就項目邀請供應商和營運商遞交意向書，消息指或需待至明年第四季執行，招標時會考慮工程造價、列車班次和車費水平等。

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