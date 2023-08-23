施政報告2023｜工聯會倡24至29歲適齡婦女額外獲60日產假

工聯會與行政長官李家超會面，提交施政報告建議書。當中，工聯會期望當局設立為期24個月的生育或託兒專員，負責制定託兒服務政策，包括延長婦女產假至16周。工聯會建議設立生育獎勵假期，即是每多生一個嬰兒便可增加15天產假，難產或非順產亦可額外獲15天產假，而24至29歲適齡婦女，更可額外獲60日產假。另外，亦建議改善托兒服務、成立鼓勵生育基金和照顧基金等。工聯會會長吳秋北亦指僱員對未來就業前景信心不足，影響消費力和經濟復甦，期望政府有效監管輸入外勞計劃，保障本地工人優先就業。他建議定期公開輸入外勞的企業和人數等資料，並設立煞停機制。

至於房屋問題，工聯會立法會議員鄧家彪建議，政府在將軍澳137區、交椅洲人工島及北部都會區推出年輕人提前供樓計劃，容許年輕人現在開始供款，直至有關樓宇10年後落成，確保他們有認購權。工聯會建議成立「劏房監督辦事處」，打擊業主濫收劏房戶水電費，提升執法效率，並要求當局訂立告別劏房時間表，優先編配有兒童的劏房戶入住過渡性房屋和簡約公屋等。