施政報告2023｜市建局未來幾年開展旺角東油麻地南重建項目

施政報告指，5年內，市建局會開展旺角東「水渠道城市水道」和油麻地南「整合街區」重建項目。市區重建局指，將致力落實《油麻地及旺角地區研究》內市區更新的規劃建議；至於荃灣及深水埗的規劃研究，市建局已完成相關的基線研究，預期在2024年下半年，分階段提出相關的市區更新大綱藍圖及重整建議。
施政報告2023｜市建局︰樓宇重建和樓宇維修雙軌進行
市建局又表示，認同施政報告中表示，面對市區及樓宇老化，必須雙軌推進樓宇重建和樓宇維修。市建局一直強調，做好樓宇復修、延長樓宇壽命，才能減低重建壓力並給予時間，集中資源處理老舊殘破樓宇的重建，同時為市區更新累積資源，令市區更新工作持之以恆。
在加強樓宇安全方面，市建局除了繼續向業主提供技術和財政支援，進行樓宇維修外，亦會配合政府工作，檢視「樓宇更新大行動 2.0」各階段的工作流程，以協助已申請資助的業主或法團，加快開展相關程序和工程。
施政報告2023｜研交椅洲部分填海地助推動舊區重建
繼早前市建局已獲財政司長批准，提升其借貸上限，由原來的60億元增至 250 億元，以應付未來數年落實多個大型重建項目的資金需要；市建局亦歡
迎施政報告提出政府將開展研究，考慮如何透過政策措施，利用交椅洲核心業區用地以外的部分填海土地，協助推動市建局及私營機構的舊區重建項目。市建局認同此舉將進一步加強對舊區更新的支援，以土地資源加強市區更新的長遠可持續發展，並鼓勵市場參與，提升市區更新的步伐。