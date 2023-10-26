施政報告2023｜拒認同年輕夫婦離港因無信心　李家超：搶人才超額代表對港有信心

特首李家超今早(26日)出席電台聯播的《行政長官施政答問》時，談到《施政報告》中鼓勵生育措施，被問到本港許多年輕夫婦帶小朋友離開香港，反映他們對香港前景沒信心，如何說服他們留港及生育時，李家超指不同意他們離港是因為對港沒有信心，強調當中有不同因素。對聽眾質疑政府在挽留人才同時，鼓勵市民到大灣區發展，政策上有矛盾，李家超回應指兩者並無抵觸。

施政報告2023｜稱 年輕人離開有不同因素

李家超說，不同意年輕夫婦帶小朋友離港是因為對香港前景沒信心，強調他們離港有不同原因，例如為了家庭團聚及照顧年長的父母，同時亦涉及競爭的比較，現時許多地方都在搶人才，李家超說自己搶人才超額即代表對香港有信心，強調香港在歷史上經常有人移出移入，每個人都有自己的想法，這與對本港有沒有信心無直接關係，令每個人有希望正是他《施政報告》的目標，重申香港正處於由治及興，有很多機遇。

在搶人才方面，政府已表示至今一共批出逾10萬宗申請，其中6萬人已抵港，超出去年訂立每年至少輸入3.5萬名人才的目標。

施政報告2023｜挽留人才及與大灣區融合不抵觸

對於有聽衆致電質疑，政府在挽留人才同時，鼓勵市民到大灣區發展，兩者互相在政策互相矛盾，此外，《施政報告》中增加資助大學非本地生學額至40%，會影響本地學生。李家超回應指，交通方便下市民容易往返兩地，香港亦已習慣人來人往，如果有市民選擇到大灣區發展，政府不應阻止。

他強調，挽留人才及與大灣區融合沒抵觸，認為香港作為中外文化交融的地方，亦會鼓勵外國人留在香港發展。至於《施政報告》提出擴大政府資助專上院校非本地學生限額至四成，李家超重申不影響本地生學額，同時可幫助本地學生開闊視野。