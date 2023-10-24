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2023-10-24 11:56:04

施政報告2023｜據報因應內地審議《愛國主義教育法》　擬設「愛國主義教育統籌小組」

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施政報告2023｜據報因應內地《愛國主義教育法》 擬設「愛國主義教育統籌小組」

施政報告2023｜據報因應內地《愛國主義教育法》，政府擬設「愛國主義教育統籌小組」。(資料圖片))

行政長官李家超明日(25日)發表任內第二份《施政報告》。今日(24日)有報道引述消息指，為了加強香港市民的「愛國主義」，政府除了計劃設立「宣揚中華文化辦公室」，亦會因應全國人大常委會正審議的《愛國主義教育法》，設立「愛國主義教育統籌小組」，在本港推行相關工作

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施政報告2023｜內容包括思想政治和國家安全等

《星島日報》引述相關消息，指政府計劃設立「愛國主義教育統籌小組」，並說是因應內地正審議的《愛國主義教育法》，當中規定包括港澳台人士及海外僑胞，要特別加強傳統文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結等。在愛國教育內容方面，包括思想政治、歷史文化、國家象徵標誌、祖國大好河山、國家統一和民族團結、國家安全和國防、英烈和模範人物事蹟等。

李慧琼倡設10億元專項基金

全國人大常、民建聯立法會議員李慧琼在報道表示，《愛國主義教育法》納入香港《基本法》的可能性不大，因為內地法律未必適用於香港，但最重要是推行有效的措施落到實處，希望政府設立「愛國主義教育統籌小組」不單是教育局單一政府部門的責任，而是以高層次協調，並建議設立10億元專項基金，讓民間團體推動愛國主義教育

據了解，新一份《施政報告》還計劃成立「宣揚中華文化辦公室」，及改建海防博物館，設立「香港抗戰紀念館」，加強市民尤其青年人正確認識抗戰歷史。

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