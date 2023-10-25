施政報告2023｜據報將定義劣質劏房　關注組織倡以樓宇負荷和衞生等計分

政府今日將公布施政報告，據報在房屋方面，將研究為「劣質劏房」作定義，訂定措施讓有兒童的劏房家庭加快改善居住環境。劏房支援連線成員連瑋軒在電台節目指，有些劏房環境惡劣，打風出現滲水等情況。他建議按5個準則計分，包括樓宇負荷、建築狀態、大廈管理衞生條件、窗戶及喉管情況以及消防安全，以定義何謂「劣質劏房」。

連瑋軒建議計分法應具透明度，讓租客及業主知道，亦可設居民上報機制，不是只靠政府巡查。而一些有即時危險的劏房應盡快取締，但其他「劣質劏房」則應逐步取締，不能一次過清除，因為始終有人居住。他亦建議未來設劏房發牌制度，令一些新進場的劏房能符合一定條件，例如達最低人均居住面積、採光程度等。

林筱魯關注經濟成本或 轉嫁至租客

立法會議員林筱魯在同一節目表示，非法的建築物應定義為劣質居住環境，例如工廈中的住宅單位，僭建屋或寮屋等。他又指當局需考慮整個配套，因為若定義出「劣質劏房」，即代表有一批住戶需要搬走。他認為政府需評估有多少「劣質劏房」的住戶需要搬離單位，他們是否都入住過渡房屋或簡約公屋，入住後是否等同排隊輪候公屋，對現時正輪候公屋的申請者帶來的影響等問題。另外，他擔憂改善劣質劏房環境或按照指引裝修新劏房會產生經濟成本，最終幾乎百分百的成本會轉嫁至租客，認為政府應有相應政策解決。