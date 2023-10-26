施政報告2023｜政府研究一旦發現僭建則可檢控　防止業主找藉口「免責」

政府新一份施政報告提出在明年提出修訂《建築物條例》，針對僭建行為等，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以提升阻嚇作用。政府召開相關政策記者會，發展局局長甯漢豪指根據現時《建築物條例》，如果發現僭建物會發出清拆令，如業主不遵從命令清拆，最高罰則只是20萬元，會研究有否空間提高罰則。此外，即使清拆了僭建物，甯漢豪反問是否可以當無事發生，希望研究法例賦予屋宇署更大權力，當發現僭建已可檢控業主，因為往往有很多業主指自己不知情，是上手業主僭建，政府希望減少業主用此類藉口免責。

政府不能承諾永遠不開發 綠化地帶 政府指由於已覓得未來30年所需的房屋、產業和其他發展用地，現階段政府不打算進一步在綠化地帶作大規模發展。對此，甯漢豪指現階段與其花時間鑽研環評、基建等去開發綠化地，不如放精力發展已覓得的土地。但她指始終香港土地有限，任何官員都不能承諾未來綠化地帶土地用途不變。