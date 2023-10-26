施政報告2023｜政府研究一旦發現僭建則可檢控　防止業主找藉口「免責」

政府新一份施政報告提出在明年提出修訂《建築物條例》，針對僭建行為等，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以提升阻嚇作用。政府召開相關政策記者會，發展局局長甯漢豪指根據現時《建築物條例》，如果發現僭建物會發出清拆令，如業主不遵從命令清拆，最高罰則只是20萬元，會研究有否空間提高罰則。此外，即使清拆了僭建物，甯漢豪反問是否可以當無事發生，希望研究法例賦予屋宇署更大權力，當發現僭建已可檢控業主，因為往往有很多業主指自己不知情，是上手業主僭建，政府希望減少業主用此類藉口免責。
政府不能承諾永遠不開發綠化地帶
政府指由於已覓得未來30年所需的房屋、產業和其他發展用地，現階段政府不打算進一步在綠化地帶作大規模發展。對此，甯漢豪指現階段與其花時間鑽研環評、基建等去開發綠化地，不如放精力發展已覓得的土地。但她指始終香港土地有限，任何官員都不能承諾未來綠化地帶土地用途不變。
政府成立「解決劏房問題」工作組，用10個月時間研究為劏房設最低標準等，有意見認為10個月時間太長。領導工作組的財政司副司長黃偉綸解釋，需時了解全港劏房情況，制定最低標準時要考慮合理，並要考慮清楚取締不合規格劏房時的過渡和後續安排，認為10個月時間是十分緊迫。他又指未來10年會增加公屋供應量，會令社會更有「底氣」處理劏房問題。