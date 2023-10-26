施政報告2023｜新生嬰兒派2萬元　父母須為嬰兒出生日起計6個月內提申請　料明年首季發放 (更新)

【15:00更新】 政務司司長陳國基、副司長卓永興等今午(26日)出席《行政長官2023年施政報告》記者會，闡述《施政報告》中涉及其政策範疇的相關政策。在向新生嬰兒派發2萬元計劃方面，政府設有2個時限，一是父母在嬰兒出世42日內辦理出身登記時申請有關獎勵金，另一是嬰兒出生日起計6個月內提出申請，預料2024年第一季發放。

施政報告2023｜網上申請須登 記 成為「智方便+」用戶

卓永興指，向新生嬰兒派發2萬元計劃設有2個時限，嬰兒出生42日內，辦理出世紙時一併申請獎勵金，如未能在限期內申請，須在出生日起6個月內辦理，計劃在昨日起已接受報名，父母其中一方必須為香港永久居民。

至於申請辦法有2個，一是父母可到出生登記處遞交申請表，一是在網上申請，惟使用者須先登記成為「智方便＋」的用戶，若有意計劃者目前並非「智方便＋」的用戶，可以到郵局辦理。申請者只需要填寫簡單資料，包括父或母銀行戶口的名稱、戶口號碼，以及一個可接收短訊的電話號碼，獎勵金會過戶給申請者的指定戶口，服務處會向收款人發放有關短訊。

施政報告2023｜一般在2至3星期內收到獎勵金

卓永興指，計劃在昨日起接受申請，但需要向立法會申請撥款，政府預期在2024年第一季發放獎勵金，如申請人填寫的銀行資料正確毋誤，獎勵金會在2至3星期後發放。他又說，為培育子女可能為父母帶來新挑戰，例如子女教育和維繫夫妻關係。民青局將在2024年下半年推出一項全新、為期5年的家庭教育推廣計劃，每年的資助金額為800萬元。

施政報告2023｜家有初生嬰優先揀樓滿3歲前均可參加

房屋局局長何永賢指，為了增加有新生嬰兒的家庭能夠購買包括居屋、綠置居和樂建居在內資助房屋的機會，會在現時「家有長者」的優先類別增加10%，合共40%單位，讓家有長者和家有初生嬰兒優先揀樓，合資格的家庭的子女在滿3歲前均可參加相關計畫，讓他們有足夠時間考慮。

醫務衛生局長盧寵茂就表示，政府鼓勵市民把握最佳的育齡期，盡早生育，以增加成功懷孕的機會，同時減低高齡孕婦對自身和胎兒的風險。