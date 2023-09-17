施政報告2023｜李家超元朗新街視察衞生黑點 指衞生及阻街問題得到妥善解決

行政長官李家超10月25日將發表任內第二份《施政報告》，李家超今日(17日)早上落區到元朗聽取市民意見。落區行程之一便是到衞生和阻街黑點元朗新街視察。李家超沿途與市民揮手和交流，大批市民圍觀，又以手機拍照，部分市民與特首合照，李家超在新街逗留大約20分鐘。而政務司副司長卓永興、環境及生態局長謝展寰早已到場等候。 李家超同時聽取政務司副司長卓永興匯報工作組在過去一年針對地區管理進行的工作進展及成果。

到一間酒樓與茶客交談

另外，李家超亦到一間酒樓與茶客交談，了解他們日常生活的情況，以及對政府施政的想法。不少街坊向李家超表示，隨著社會復常，大家都可以和親朋好友開心暢聚。他們覺得近年元朗的衞生環境、市容和公共設施都有明顯的改善，認同政府的相關工作。不過，街坊亦提出一些地區民生問題，例如部分衞生黑點尚待解決，希望政府著力應對。部分街坊也就住屋、教育和交通等全港性議題向我表達了心聲和意見。