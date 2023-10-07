施政報告2023｜李家超到科大與學生交流 鼓勵留港發展

施政報告將於本月公布，行政長官李家超今日發文，提到上周四與教育局局長蔡若蓮及創新科技及工業局局長孫東，到訪科技大學與學生交流，聆聽年輕新一代對政府施政的想法。當中，李家超與一名大學四年級工業及工程管理學系學生交流，學生表示畢業後希望加入香港的初創公司，他形容李家超親切及具啟發性，途中分享了不同想法，李家超亦鼓勵他在香港發掘可以貢獻的事。 另一名定量社會數據分析系學生亦指，香港是一個福地，他在香港生長，看到香港人守望相助的精神很好，一直想在香港扎根並回饋社會。李家超回應對此很有信心，希望同學繼續在香港發展，強調香港是共同家園，當然要「搞好這個家」。而在欣賞學生無伴奏合唱表演後，李家超指令他更了解科大學生的學習和生活，羨慕他們有此機會，明白為何現時學生有這麼強的表演能力。李家超亦讚揚學生的能量和熱情，認為是一切成功的關鍵，鼓勵他們繼續發揮所長。

李家超不認同 「一代不如一代」 此外，李家超亦到訪科大的創業基地，聽取兩組創科團隊就其初創公司及研發產品的簡介。李家超指看著同學和校友們講解時眼中的那團火，感受到他們對創科發展的熱誠和抱負。他指明白大學團隊因為其科研成果有較多不確定性及經驗不足，較難吸引足夠的業界資源投入，他鼓勵大學和科研團隊積極報名參加政府的「產學研1+計劃」，既可爭取資源實現夢想，又可貢獻社會。 李家超指不時聽到人說「一代不如一代」，但他並不認同，反而覺得年輕新一代身上，有很多值得欣賞和支持的地方。他指很珍惜與年輕人聊天相處的機會，他們每一個人都有獨立思想，有自己的看法和理念。和他們傾談，不單可以了解時下年輕人對不同事件的切入點和想法，更重要的是提醒自己要時刻保持開放、開明的態度，廣聽不同聲音和意見。