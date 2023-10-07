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2023-10-07 11:14:17

施政報告2023｜李家超到科大與學生交流　鼓勵留港發展

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施政報告2023｜李家超到科大與學生交流　鼓勵留港發展

施政報告2023｜李家超到科大與學生交流　鼓勵留港發展

施政報告將於本月公布，行政長官李家超今日發文，提到上周四與教育局局長蔡若蓮及創新科技及工業局局長孫東，到訪科技大學與學生交流，聆聽年輕新一代對政府施政的想法。當中，李家超與一名大學四年級工業及工程管理學系學生交流，學生表示畢業後希望加入香港的初創公司，他形容李家超親切及具啟發性，途中分享了不同想法，李家超亦鼓勵他在香港發掘可以貢獻的事。

另一名定量社會數據分析系學生亦指，香港是一個福地，他在香港生長，看到香港人守望相助的精神很好，一直想在香港扎根並回饋社會。李家超回應對此很有信心，希望同學繼續在香港發展，強調香港是共同家園，當然要「搞好這個家」。而在欣賞學生無伴奏合唱表演後，李家超指令他更了解科大學生的學習和生活，羨慕他們有此機會，明白為何現時學生有這麼強的表演能力。李家超亦讚揚學生能量和熱情，認為是一切成功的關鍵，鼓勵他們繼續發揮所長。

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李家超不認同「一代不如一代」

此外，李家超亦到訪科大的創業基地，聽取兩組創科團隊就其初創公司及研發產品的簡介。李家超指看著同學和校友們講解時眼中的那團火，感受到他們對創科發展的熱誠和抱負。他指明白大學團隊因為其科研成果有較多不確定性及經驗不足，較難吸引足夠的業界資源投入他鼓勵大學和科研團隊積極報名參加政府的「產學研1+計劃，既可爭取資源實現夢想，又可貢獻社會

李家超指不時聽到人說「一代不如一代」，但他並不認同，反而覺得年輕新一代身上，有很多值得欣賞和支持的地方。他指很珍惜與年輕人聊天相處的機會，他們每一個人都有獨立思想，有自己的看法和理念。和他們傾談，不單可以了解時下年輕人對不同事件的切入點和想法，更重要的是提醒自己要時刻保持開放、開明的態度，廣聽不同聲音和意見

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李家超：施政報告特別需要年輕人聲音

李家超亦提到「青年強，則國家強」，施政報告需要社會各界的意見和建議，特別是年輕人的聲音以注入新元素，讓香港變得更有活力、發展更繁盛。他總結聽著一班充滿抱負的科大年輕人分享讀書近況、創業之路、對未來的期盼，以及如何為自己的夢想奮鬥努力，讓他更確定政府的教育、就業及創科等政策，對年輕人的支援是十分重要。他會將年輕人的想法和意見帶回團隊，力求完善措施，為年輕人搭建各展所長的舞台。

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