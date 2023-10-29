施政報告2023｜李家超未回應樓價回升會否重新「加辣」　強調樓市「辣招」針對炒風

港府在新一份《施政報告》宣讀當日，即日起推出多項樓市「減辣」措施，包括把針對「短炒」的額外印花稅徵收時間縮短至兩年、買家印花稅和新住宅從價印花稅減半至7.5%等。特首李家超強調，樓市「辣招」針對的是炒風而非高樓價，不評論目前樓價是否仍然很高，強調樓價高與低乃市場決定。
承認樓價是非常敏感事情
李家超在一個電視節目表示，港府不希望樓價大升大跌，只要私營市場平穩健康發展便可，但承認樓價是非常敏感的事情，因已置業人士想樓價升，未買樓者則希望樓價跌。他未有正面回應「減辣」後如樓價再升會否再「加辣」，表示不要與現實脫節去揣測，亦不希望給予市場錯誤訊息，因此不評估任何未發生的事情。
對於負擔不起私樓的市民，若轉為申請公屋會否令供應不能滿足需求，李家超認為永遠都會有人有很大需求，「市場永遠滿足唔到需求」，表示會按實際情況處理，又強調政府角色是確保私樓有合理供應、清晰的資訊讓市民決定是否買樓。
陳茂波：樓價由市場調節較合適
另外，財政司司長陳茂波今早(29日)在一個電台節目表示，上周三(25日)「減辣」以來交投未見明顯增加，又指兩年來樓價下跌約17%，認為樓價升跌受不同因素影響，只要不造成金融安全隱患、銀行體系危險和信心危機等，樓價由市場調節會較合適。
陳茂波指，目前樓價仍然高企，大部分人難以負擔，因此港府增加津助房屋和其他形式的資助房屋數量很重要。他又不擔心樓市調節影響土地收入，稱市場過往波動期間都出現過土地流標，部分最終都成功再賣出或轉為資助出售房屋用地，強調政府會持續穩定推出土地。