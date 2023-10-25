施政報告2023｜李家超第二份《施政報告》逾5.7萬字　讀足200分鐘最長氣

特首李家超今日(25日)宣讀任內第二份《施政報告》，報告內容全長逾5.7萬字、宣讀時間全長200分鐘，對比李家超去年用163分鐘宣讀約3.2萬字的《施政報告》，今年他耗時較去年增加37分鐘，由上午11時01分宣讀至下午2時21分，時長為近年最長；他亦開先例坐低宣讀《施政報告》，改變歷屆特首做法。
對比過去兩任行政長官，前特首梁振英任內5次宣讀《施政報告》用時均在2小時左右，分別為108分鐘至130分鐘，《施政報告》文本全長介乎約2.6萬至3.4萬字，其繼任者林鄭月娥任內首兩份《施政報告》字數大幅增加，分別長達約5.1萬字及約6.1萬字，林鄭月娥只讀出報告重點，未有依照過往做法宣讀報告全文，故兩次均只耗時約40分鐘，其後2019年時值反修例事件，林鄭月娥改以電視宣讀，報告全文亦只有約1.1萬字，讀完全文耗時51分鐘。其任內最後兩份《施政報告》亦回復宣讀全文做法，同樣耗時約137分鐘。
歷屆《施政報告》全文字數及宣讀用時
|行政長官
|年份
|宣讀用時
|《施政報告》全文字數
|梁振英
|2013
|130分鐘
|約2.8萬字
|梁振英
|2014
|117分鐘
|約3.4萬字
|梁振英
|2015
|108分鐘
|約3.1萬字
|梁振英
|2016
|126分鐘
|約2.6萬字
|梁振英
|2017
|128分鐘
|約3.4萬字
|林鄭月娥
|2017
|40分鐘*
|約5.1萬字
|林鄭月娥
|2018
|40分鐘*
|約6.1萬字
|林鄭月娥
|2019
|51分鐘
|約1.1萬字
|林鄭月娥
|2020
|137分鐘
|約3.4萬字
|林鄭月娥
|2021
|137分鐘
|約3.4萬字
|李家超
|2022
|163分鐘
|約3.2萬字
|李家超
|2023
|200分鐘
|約5.7萬字
* 林鄭月娥於2017年及2018年未有宣讀《施政報告》全文，僅讀出報告重點