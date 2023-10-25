施政報告2023｜李家超第二份《施政報告》逾5.7萬字　讀足200分鐘最長氣

特首李家超今日(25日)宣讀任內第二份《施政報告》，報告內容全長逾5.7萬字、宣讀時間全長200分鐘，對比李家超去年用163分鐘宣讀約3.2萬字的《施政報告》，今年他耗時較去年增加37分鐘，由上午11時01分宣讀至下午2時21分，時長為近年最長；他亦開先例坐低宣讀《施政報告》，改變歷屆特首做法。

對比過去兩任行政長官，前特首梁振英任內5次宣讀《施政報告》用時均在2小時左右，分別為108分鐘至130分鐘，《施政報告》文本全長介乎約2.6萬至3.4萬字，其繼任者林鄭月娥任內首兩份《施政報告》字數大幅增加，分別長達約5.1萬字及約6.1萬字，林鄭月娥只讀出報告重點，未有依照過往做法宣讀報告全文，故兩次均只耗時約40分鐘，其後2019年時值反修例事件，林鄭月娥改以電視宣讀，報告全文亦只有約1.1萬字，讀完全文耗時51分鐘。其任內最後兩份《施政報告》亦回復宣讀全文做法，同樣耗時約137分鐘。

歷屆《施政報告》全文字數及宣讀用時

行政長官 年份 宣讀用時 《施政報告》全文字數 梁振英 2013 130分鐘 約2.8萬字 梁振英 2014 117分鐘 約3.4萬字 梁振英 2015 108分鐘 約3.1萬字 梁振英 2016 126分鐘 約2.6萬字 梁振英 2017 128分鐘 約3.4萬字 林鄭月娥 2017 40分鐘* 約5.1萬字 林鄭月娥 2018 40分鐘* 約6.1萬字 林鄭月娥 2019 51分鐘 約1.1萬字 林鄭月娥 2020 137分鐘 約3.4萬字 林鄭月娥 2021 137分鐘 約3.4萬字 李家超 2022 163分鐘 約3.2萬字 李家超 2023 200分鐘 約5.7萬字

* 林鄭月娥於2017年及2018年未有宣讀《施政報告》全文，僅讀出報告重點