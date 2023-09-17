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2023-09-17 11:15:00

施政報告2023｜李家超落區家訪元朗基層家庭 表示簡約公屋改善居住環境

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施政報告2023｜李家超落區家訪元朗基層家庭 表示簡約公屋改善居住環境 (@fb李家超 John KC Lee)

施政報告2023｜李家超落區家訪元朗基層家庭 表示簡約公屋改善居住環境 (@fb李家超 John KC Lee)

行政長官李家超今早(17日)約9時半，聯同民政及青年事務局長麥美娟，及房屋局長何永賢到元朗區，就新一份《施政報告》收集市民意見。一行人先到元朗青山公路一幢大廈探訪劏房戶，了解基層市民的居住環境。 李家超及後在社交網站發文指，他今早與何永賢、麥美娟探訪一個居於元朗的基層家庭，表示希望善用社會資源，幫助更多弱勢及基層家庭改善生活環境，另外透過「簡約公屋」增加基層劏房戶上樓的機會。

探訪一家四口劏房戶

李家超指，該家庭一家四口居住在百多尺的劏房，環境狹窄，平日兩姊弟做功課溫習的空間，既是煮食及吃飯的位置，又是掛晾衣服的地方，煮食油煙和洗衣晾乾的味道混在一起。之前廁所更曾漏水致家中水浸，這樣細小和惡劣的生活環境，不但難受，更影響子女的學習和成長。他們熱切期待盡快「上樓」，讓子女有舒適的環境生活和學習。

9歲弟弟喜歡打中國鼓 即席展示鼓藝

李家超又提到，探訪期間，他和9歲的弟弟徐同學聊天，得知他喜歡打籃球和打中國鼓，現在是學校的中國鼓隊成員，他更現場即席向大家展示鼓藝；徐同學因為家裡無法負擔興趣班學費，故非常珍惜學校給予他免費學習打鼓的時間和機會，平日更會向學校借「細版」的中國鼓回家練習，但由於家裡空間狹小，他只能坐在自己的床上練習，揮動鼓棍時亦要「就住就住」，否則會撞到床架或牆壁。

施政報告2023｜李家超落區家訪元朗基層家庭 表示簡約公屋改善居住環境 (@fb李家超 John KC Lee) 施政報告2023｜李家超落區家訪元朗基層家庭 表示簡約公屋改善居住環境 (@fb李家超 John KC Lee)

姊姊因經濟負擔 無法參加興趣班

至於17歲的姊姊，她平日喜歡書法和畫畫，同樣礙於家裡經濟負擔，無法參加興趣班學習，只能在家中自學和反覆練習。兩姊弟的書法畫作和鼓藝表演，分別反映了他們各自的才藝潛能，就是欠一個適切居所，讓他們能在舒適的生活中成長和學習。

李家超指簡約公屋增加基層劏房戶上樓機會

李家超表示，在去年的《施政報告》提出興建「簡約公屋」，縮短輪候公屋時間，並設目標在未來五年興建約三萬個簡約公屋單位，主要提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者，更以家庭申請者優先，增加好像徐同學這類基層劏房戶上樓的機會；他又指希望善用社會資源，幫助更多弱勢及基層家庭改善生活環境，為下一代創造更多機會，讓他們能向上流和實現自己的夢想，創造出屬於自己的一片天空。

 

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