施政報告2023｜李家超：收逾8700條意見　是屬於所有市民的報告 (更新)

李家超指，《施政報告》的封面會沿用綠色，代表希望、生命力及和諧，亦象徵香港由治及興，邁向欣欣向榮，延續活力。(林俊源攝)

【10:30更新】 行政長官李家超今日(24日)出席行會前見傳媒，談到明日將會發表的任內第二份《施政報告》，李家超指今屆舉辦40多場諮詢會，一共收到8,700多份意見，形容今次《施政報告》是他對「每位市民的展望和承諾，是每一位市民的《施政報告》。至於區議會選舉，有參選人表示拿不到提名票，李家超指，有關參選人應「研究自己點解出現問題」。

施政報告2023｜暫拒回應對樓市看法

李家超指，連日來看到很多報道，知道大家十分關心《施政報告》，今年《施政報告》的主題是「拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福」，會繼續以中國國家主席習近平提出的4個必須、4個希望，以及「青年興則香港興」作為施政藍圖，發展經濟，改善民生。他表示，過去3個月共舉行超過40場諮詢會，經電郵及社交媒體共收到8,700多份意見，感謝提供意見的市民，協助制定政策重點及優次。

他又說，今年《施政報告》封面會沿用綠色，代表「希望、生命力及和諧」，亦象徵香港由治及興，邁向欣欣向榮，延續活力。被問到鼓勵生育政策、對樓市看法等。李家超回應指，有關樓價問題，近日傳媒都有許多報道，而且都與《施政報告》拉上關係，所以今日暫時不會回應，明日公布政策後再仔細回應。

區議會選舉｜如參選人拿不到提名 應「研究自己點解出現問題」

另外，李家超呼籲市民多支持亞殘運的香港選手。被問到新一屆區議會選舉，有人反映爭取「三會」提名困難，如何說服外界有均衡參與。李家超回應指，最重要是規則公平公正公開，提名人有責任審視參選者是否符合基本要求，包括是否愛國愛港，以及是否真誠擁護《基本法》和特區。

他續稱，若對方不肯給予提名票，就是認為對有關人士表現有保留，可能認為對方不是愛國愛港人士，不相信他真誠護擁護《基本法》和特區，強調拿不到提名，應「研究自己點解出現問題」，認為「政府已經幫助咗了」，強調提名票不是「垂手可得」，要努力爭取，又說民政處至今已轉介了超過300個案。

港府會否出席APEC？李：有資料時會公布

對於11月在美國舉行的亞太經合APEC會議，港府官員會否出席，李家超稱已經多次講了立場，不打算評論，如有任何資料需要公開，政府會再作公布。被問到重陽節西九高鐵站迫爆問題，李家超指與內地融合，人流多是必然現象。他同意服務總有可改善的空間，會本着精益求精的精神，研究有沒有可做得更好的地方。