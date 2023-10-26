施政報告2023｜李家超：派2萬元鼓勵生育僅「利是」　須長時間判斷政策成效

新一份《施政報告》提出鼓勵生育措施，包括一筆過向新生嬰兒派2萬元獎勵金、居屋和綠置居優先選樓，以及縮減公屋輪候時間等。特首李家超今早(26日)電台聯播的《行政長官施政答問》時表示，派2萬元鼓勵市民生育只是獎勵金，是政府心意，等同「利是」，又說生育政策要長時間才能判斷成效。

施政報告2023｜重申僅屬政策導向

李家超說，《施政報告》鼓勵生育只屬政策導向，明白生育涉及不同考慮，家庭各有想法，重申今次政府派發2萬元鼓勵生育，是想釋出強烈訊息，令市民明白政府想大家生育，形容2萬元獎勵金是政府心意，等同一封「利是」。他認同生育政策要長時間才能判斷成效，亦會受很多因素影響，從而沖淡鼓勵措施，例如或會有人因內地機遇多，而選擇到內地生育，要尊重不同家庭的生育考慮。

有女聽眾致電，指自己5月剛生下第四名子女，但今次《施政報告》提出的措施卻無一受惠，質疑措施所設的生效時間奇怪，又指身邊已有很多有子女的朋友移民，政府有何措施留住港人；亦有聽眾指，大部分中產無法獲得相關福利，亦都擔心會遭濫用。

施政報告2023｜倘加資產審查增行政成本

李家超回應指，無論將鼓勵生育措施生效的綫劃在哪一日，都會有人無法受惠，透露政府內部亦曾就此激烈討論，但他認為今次的政策要導向性，要釋出強烈訊息鼓勵生育，應該坐言起行，他又說若針對特定階層，例如加入資產審查，行政費會很高，是本末倒置，重申市民決定是否生育，考慮不同元素，政府會予以尊重。