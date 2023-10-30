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2023-10-30 11:38:09

施政報告2023｜李家超：「減辣」旨在推動市場流動性　樓價由市場決定

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施政報告2023｜李家超指，樓市「減辣」旨在推動市場的流動性，樓價仍要由市場決定。(資料圖片/蘇文傑攝)

施政報告2023｜李家超指，樓市「減辣」旨在推動市場的流動性，樓價仍要由市場決定。(資料圖片/蘇文傑攝)

新一份《施政報告》提出樓市「減辣」措施，包括把針對「短炒」的額外印花稅徵收時間由3年縮短至2年、買家印花稅和新住宅從價印花稅減半至7.5%。特首李家超接受「大公文匯集團」專訪時指，《施政報告》提出樓市「減辣」旨在推動市場的流動性，強調樓價仍要由市場決定。

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限制首置單位出售？李：或影響整體競爭力

李家超在訪問中解釋，當年推出樓市「辣招」是由於樓宇存在高度炒賣情況，更有「摸貨」，「甚至一日都摸幾次」，與政府確保樓市穩步發展相違背，而且樓價飆升、土地房屋供應量低以及當時環球經濟的資金流動性很強，所以有關措施是有針對性的；然而現時高度炒賣情況已不復存在，加上高息環境與當年環球經濟狀況剛好相反，認為情況均已逆轉，因此政府作出相關改動。

被問及為防止炒賣會否限制首置單位出售時，李家超指本港是自由經濟體，尊重物業擁有權，若有限售措施，要考慮對香港整體競爭力的影響，因為香港不能獨善其身，要與全球競爭，確保能吸引外來投資。

對於《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，用10個月研究取締劣質劏房的方案，他表示劏房已變成產業，要確保提供劏房的業主不能剝削，要作出產業導向，強調解決劏房問題不能一蹴而就，不能令劏房戶感到焦慮。

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