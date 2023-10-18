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2023-10-18 18:27:14

施政報告2023｜李慧琼冀設愛國主義教育統籌委員會　推廣愛國文化

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施政報告2023｜李慧琼冀設愛國主義教育統籌委員會　推廣愛國文化(陳芷晴攝)

施政報告2023｜李慧琼冀設愛國主義教育統籌委員會　推廣愛國文化(陳芷晴攝)

全國人大常委李慧琼將於本月20日至24日，到北京參加十四屆全國人大常委會第六次會議。她今日會見傳媒，指今次會議即將二審《愛國主義教育法》，而特區政府早前已作出快速回應，預料在《施政報告》中有具體措施，貫徹落實《愛國主義教育法》的精神。民建聯建議特區設立愛國主義教育統籌委員會，因不止教育局有責任，而是各政府部門都應統籌事宜，宣傳愛國文化。

李慧琼建議開放昂船洲軍營的駐香港部隊展覽中心予市民參觀、建議興建抗戰歷史博物館及中國共產黨黨史博物館、在康文署轄下圖書館的展覽，增設更多歷史及英雄人物展覽、西九文化區亦可配合增多國家歷史展覽等。李慧琼又建議設立10億元專項資金，推動國民教育及落實愛國文化推廣等。至於需否向國家看齊，制定愛國主義教育法，李慧琼指交由特區政府決定是否立法，最重要是以有效方式落實措施。

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海關總署指有必要保留「黑碼」

對於市民關注稱為「黑碼」的內地出入境健康申明卡事宜，李慧琼引述內地海關總署回覆稱，健康申報制度並非針對新冠疫情單獨設立，包括預防和控制霍亂、黃熱病、猴痘、瘧疾、流感在內的各類傳染病跨境傳播，內地方面認為需保留措施。

至於有傳媒報道國防部長李尚福逾一個月未公開現身，被問及全國人大常委會會否審議李尚福的任免安排，李慧琼指不會評論傳聞報道，但國家龐大，每次會議都有審議人事變動，亦是很正常的事。她指全力支持因各種原因、客觀環境而作的人事調整，認為要充分信任國家領導人，最重要是物色合適人士在合適崗位表現。

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