施政報告2023｜東九龍綫擬建連接彩虹油塘　消息：馬游塘穿山往返油塘東

新一份《施政報告》提到，港府將在東九龍興建智慧綠色集體運輸系統，由港鐵彩虹站附近出發，連接彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘共觀塘上坡6個地區，然後前往油塘。消息指，東九龍綫彩虹至馬游塘一段將以高架形式興建，走線大致依照現有的新清水灣道、秀茂坪道和寶琳路，其後以隧道形式前往油塘東。

最初擬建的東九龍綫在寶達邨止步，消息人士指考慮到意見認為所有乘客均需要到彩虹站轉乘重鐵，或使乘客行程延長，故決定東延至馬游塘村附近和油塘，擬建的馬游塘站將位於安愉道與寶琳路交界附近。

料將惠及30萬名居民

被問到東九龍綫為何不安排延長至港鐵寶琳站一帶時，消息人士解釋馬游塘站與寶琳站有約150米的高低差，遂設計馬游塘打後一段以隧道形式興建，貫穿五桂山前往油塘。政府消息預計，東九龍綫將惠及30萬名居民，又稱從彩虹往油塘車程約十多分鐘，車站和車廠選址待定。

政府指，計劃是參考包括「雲巴」、「智軌」和「巴士快速交通系統」(BRT)等集體運輸，將於明年就項目邀請供應商和營運商遞交意向書，消息指或需待至明年第四季執行，招標時會考慮工程造價、列車班次和車費水平等。

慈雲山路面狹窄難建鐵路

至於東九龍綫能否西延至慈雲山？消息人士直言，慈雲山一帶路況較狹窄，即使細小如「雲巴」的列車能通過，「都冇位落(高架天橋)樁」，惟營辦商若有辦法克服在慈雲山建造系統的困難，也可考慮最終興建時一併服務當區。