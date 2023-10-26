施政報告2023｜梁熙：市民稱若正值特首選舉　李家超定可連任「冇人揮得低佢」(持續更新)

行政長官李家超出席立法會施政報告答問會，民建聯立法會議員梁熙表示，昨日落區與市民交流，市民對於新一份施政報告反應積極正面，更有人表示如果正值特首選舉，李家超一定可以連任，「冇人揮得低佢」。梁熙則關注施政報告中，長者及小學生都能受惠於公營牙科服務，但中年人士則未能涵蓋，更指在座很多都屬於此群組。 李家超感謝市民支持施政報告，對此感謝團隊充分參與施政報告討論，主動提出部分政策建議、各司其職，指獲得市民認同是最大的鼓勵，會向他們轉告市民心聲。而部分建議是來自議員，李家超指證明議員發揮愛國者治港力量、建設香港，幫助市民，至於公營牙科服務建議會交由相關工作小組再研究。

李家超：騙徒是魔鬼 其中立法會議員吳傑莊關注JPEX詐騙案影響市民「幸福感」，他接獲很多求助個案，當中有人失去大筆身家，更有人想「做傻事」，問及政府有否措施防範類似事件發生。李家超回應指對於任何罪犯都是窮追猛打，與受害人是站在同一陣線，形容騙徒、犯錯的人是魔鬼，一定會追捕犯法人士。他指警方做了大量有關工作，希望各執法部門日後可多推動防詐騙研討會，並邀請內地執法單位分享打擊騙案方法。