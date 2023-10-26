施政報告2023｜梁熙：市民稱若正值特首選舉　李家超定可連任「冇人揮得低佢」(持續更新)

行政長官李家超出席立法會施政報告答問會，民建聯立法會議員梁熙表示，昨日落區與市民交流，市民對於新一份施政報告反應積極正面，更有人表示如果正值特首選舉，李家超一定可以連任，「冇人揮得低佢」。梁熙則關注施政報告中，長者及小學生都能受惠於公營牙科服務，但中年人士則未能涵蓋，更指在座很多都屬於此群組。
李家超感謝市民支持施政報告，對此感謝團隊充分參與施政報告討論，主動提出部分政策建議、各司其職，指獲得市民認同是最大的鼓勵，會向他們轉告市民心聲。而部分建議是來自議員，李家超指證明議員發揮愛國者治港力量、建設香港，幫助市民，至於公營牙科服務建議會交由相關工作小組再研究。
李家超：騙徒是魔鬼
其中立法會議員吳傑莊關注JPEX詐騙案影響市民「幸福感」，他接獲很多求助個案，當中有人失去大筆身家，更有人想「做傻事」，問及政府有否措施防範類似事件發生。李家超回應指對於任何罪犯都是窮追猛打，與受害人是站在同一陣線，形容騙徒、犯錯的人是魔鬼，一定會追捕犯法人士。他指警方做了大量有關工作，希望各執法部門日後可多推動防詐騙研討會，並邀請內地執法單位分享打擊騙案方法。
先建造東九龍及啟德智慧綠色集體運輸
九龍東立法會議員顏汶羽稱讚政府決定在3區，東九龍、啟德及洪水橋╱厦村建造智慧綠色集體運輸，是議而有決、決而有行，不過居民都關注何時可啟用落成，擔心要再長時間等待。李家超回應指相信會先在東九龍及啟德進行項目，特別啟德的呼聲很大，即使途中兜兜轉轉，中間有些改動，但「寫得落施政報告就會做」。
李家超指勤力留意議員意見
剛接受人工受孕誕下一子的民建聯立法會議員林琳認同鼓勵生育措施，但問及為何政府沒有採納資助雪卵建議，李家超指有留意林琳相關的影片和訪問，形容自己勤力留意各議員表達的意見，不過考慮到醫療角度鼓勵「生到盡早生」，在精壯的時候令下一代更精壯，因此以提供新生嬰兒2萬元獎勵、有新生嬰兒的家庭可提早抽公屋等，鼓勵生育。