施政報告2023｜樓市減辣　施永青指難改跌市勢頭促全撤辣

中原集團創辧人施永青表示，政府今次「減辣」的幅度只是由「勁辣」減至「中辣」，只作微調，難以扭轉現時樓市跌市的趨勢。

《施政報告》宣布樓市「減辣」，額外印花稅(SSD)適用年期由3年減至2年，買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)均由15%減半至7.5%，並為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。中原集團創辦人施永青形容，「減辣」幅度由「勁辣」減至「中辣」，微調難改變跌市勢頭，促請政府全面「撤辣」。地產建設商會主席梁志堅表示，滿意「減辣」幅度，料樓市不會「大升或大跌」，並指人才印花稅「先免後徵」安排有實際幫助。

外來人才的置業業印花稅則會改變原來「先收後退」做法，實施「先免後徵」，讓合資格外來人才不用在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，但仍需按從價印花稅第2標準繳付印花稅。政府消息人士指，外來人才申請暫免繳付相關印花稅時，稅務局會在土地註冊處註冊一份押記證明書，影響物業轉售，待外來人才成為香港永久居民後，稅務局才會「解押」，若外來人才未能於獲准在港逗留的9年內成為香港永久性居民，則於30日內繳付相關印花稅。消息人士指，截至今年8月底，持有有效留港簽證的外來人才有約15萬人。

政府2010年推出額外印花稅樓市「辣招」，其後多次「加辣」，行政長官李家超表示，過去1年利率顯著上升，多個地區經濟緩，本地交投減少，樓市出現調整，隨未來房屋供應增加，宣佈即日起「減辣」，將額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，即業主持有物業兩年後出售，不用再繳付樓價10%的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅均由15%減半至7.5%。

上年度徵收買家印花稅涉稅款15.61億

李家超於記者會上解釋，政府調整「辣招」是作出平衡，並期望在「先免後徵」安排可吸引外地人才「落地生根」。政府消息人士透露，上年度徵收買家印花稅共549宗，涉稅款15.61億元，徵收新住宅印花稅共2023宗，涉款40.5億元，徵收額外印花稅共209宗，涉款1.37億元。

中原集團創辧人施永青表示，政府今次「減辣」的幅度只是由「勁辣」減至「中辣」，只作微調，難以扭轉現時樓市跌市的趨勢，「睇佢落乜嘢藥，就知佢點斷症，政府覺得樓市（跌市）唔嚴重……判斷同市場一般人嘅判斷有距離」，他並預計「減辣」後至11月初前交投量會略增，成交價會微微向上，但相信年底樓價最好的情況只能與年初相若，長遠受經濟不佳和人口增加緩慢影響，仍處於跌勢。

他又認為，即使「減辣」，額外印花稅適用年期由3年減至2年，限制仍未移除，「打三下手板，同打兩下手板，都係限制……7.5%印花稅都仲係唔少，都係好大阻嚇人入市」，對樓市幫助不大，加上普遍人預期樓市下跌，亦不會有炒家，建議政府全面撤辣。

地產建設商會主席梁志堅表示，商會接受政府「減辣」設施，料未來樓市不會「大起大跌」，並指外來人才「先免後徵」安排令有關人士不用繳付30%印花稅，「嚟得都預備做香港人，唔使額外畀，嗰度真係幫到」。他又指，一旦樓市大瀉，銀行將召回貸款，影響全港200萬單位業主，「200萬個call loan ，最驚影響呢啲，全香港經濟都唔掂，」。對於未來有否需要全面撤辣，他認為，需時再觀察，「起碼政府行了一大步」。

港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮表示，政府「減辣」完全無用，解釋即使減低額外印花稅適用期，或買家印花稅和新住宅印花稅降低稅率，限制仍然存在，因為三項辣招針對不同需求，故分階段「撤辣」才會有「減辣」效果。他認為，除非樓市大跌，政府短期內不會加碼「減辣」，相信樓市會「陰乾跌」慢慢下調。