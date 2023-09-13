施政報告2023｜民主黨建議書無政制章節　羅健熙否認刻意迴避政制問題

政府下月公布施政報告，民主黨繼續被政府拒絕會面，今日民主黨召開記者會提交施政報告建議書，當中沒有政制章節，只是在前言指政府的施政重點應是研究在一國兩制下保留香港的獨特性，從而確保香港的經濟發展。民主黨建議政府應改變管治手法及致力營造開放、包容、有言論自由的社會氣氛，留住人才之餘更吸引外地人才。同時亦應加強市民對社會事務的參與感和歸屬感，由加強公眾諮詢到重啟政改，增加市民對政府施政的影響力，對香港和一國兩制的實踐均大有裨益。民主黨又指香港再不能只「依靠中央」，不斷問中央「攞著數」，香港必須奮發自強。

民主黨主席羅健熙否認刻意迴避政制問題，否則不會在建議書有任何著墨，改為在前言提及是因為政制問題是本港社會背景，十分重要。他重申黨內仍然重視政制發展，不認為需要對爭取基本法列明的普選感到恐懼。他說明白現時爭取政改有如緣木求魚，但認為是最切實的方式，確保政府施政貼地。