施政報告2023｜民主黨建議書無政制章節　羅健熙否認刻意迴避政制問題

政府下月公布施政報告，民主黨繼續被政府拒絕會面，今日民主黨召開記者會提交施政報告建議書，當中沒有政制章節，只是在前言指政府的施政重點應是研究在一國兩制下保留香港的獨特性，從而確保香港的經濟發展。民主黨建議政府應改變管治手法及致力營造開放、包容、有言論自由的社會氣氛，留住人才之餘更吸引外地人才。同時亦應加強市民對社會事務的參與感和歸屬感，由加強公眾諮詢到重啟政改，增加市民對政府施政的影響力，對香港和一國兩制的實踐均大有裨益。民主黨又指香港再不能只「依靠中央」，不斷問中央「攞著數」，香港必須奮發自強。
民主黨主席羅健熙否認刻意迴避政制問題，否則不會在建議書有任何著墨，改為在前言提及是因為政制問題是本港社會背景，十分重要。他重申黨內仍然重視政制發展，不認為需要對爭取基本法列明的普選感到恐懼。他說明白現時爭取政改有如緣木求魚，但認為是最切實的方式，確保政府施政貼地。
民主黨：夜經濟治標不治本
民主黨認為政府力推「夜經濟」是治標而非治本，該黨指若如坊間所說建立夜市，容易將瀕死的餐飲業推向死亡，建議政府應推動更多展覽活動、成立體育類型的盛事基金，邀請世界知名體育健將來港，統一舉辦體育盛事，而吸引人流。民主黨指隨着香港和內地全面通關，特區政府大力推動大灣區概念，官員不時帶頭到大灣區考察，現時不少港人也跟隨政府步伐，北上消費玩樂，而香港的餐飲、零售業界則慨嘆經營困難。民主黨認為政府在推動香港融入大灣區之時，重點應認清香港的獨特性、有何優勢值得大灣區其他城市參考，而非只是輸出「消費群體」。
房屋方面，民主黨認為對私人住宅市場，應落實國家「房住不炒」政策，目前樓價仍然遠超負擔，中小企業營商租金仍然高企，無放寬調控政策之需要。民主黨促請盡快落實於粉嶺哥爾夫球場興建公屋，大規模收回棕地，將公屋輪候時間變回原本的「3年上樓」。該黨又建議將合適之空置學校、市建局收回而未作拆卸發展的單位及房屋署連續10次編配而遭拒絕的公屋單位，改建為過渡房屋。
羅健熙：民主黨就是民主黨
羅健熙早前指約有10名黨友在內部報名參選區議會選舉，對於全國港澳研究會顧問劉兆佳早前稱，倘民主黨參選區議會，中央會期望該黨過渡成愛國者。羅健熙稱，外界在過去幾年均有類似意見，他強調民主黨就是民主黨，不會放棄該黨原則。他說對黨員有信心，出選的人會秉持該黨的理念和立場，不會因為進入改制後的區議會而不發聲。