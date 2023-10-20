施政報告2023｜水上活動損牛尾海生態 WWF促劃保護區 (蘇文傑攝)

今年8月布氏鯨之死引發公眾思考保護海洋動物，布氏鯨所歿的西貢牛尾海更曾為環團倡議的海洋保護區。世界自然基金會（WWF）代理海洋保育主管彭莉恩表示，牛尾海物種繁多，有瀕危扯旗𩶘、易危管海馬和多種珊瑚，而近年該水域水上活動漸見頻繁，憂慮生態受損，加上存有鯨豚重現機會，期望政府在《施政報告》擴大海洋保護區，透過限制船速和在核心區內減少水上活動，保護牛尾海生態。 記者︰曾偉龍 郊野公園及海岸公園委員會於2009年草擬設立橋咀洲海岸公園及牛尾洲海岸公園，各佔198.5及138.3公頃，而政府2012年為漁業保護區計劃訂下工作框架，牛尾海亦被視為選址之一。彭莉恩於9月11日接受《am730》訪問時指，牛尾海範圍內的橋咀洲及牛尾洲有多種珊瑚，在本港84種珊瑚品種中佔46種，並有瀕危的扯𣄃𩶘、易危的管海馬和本地稀有的馬尾藻魚，物種豐富。

她指，WWF於政府於2016年提出香港首份城市級的《生物多樣性策略及行動計劃》時，根據國際標準挑選出海洋生物多樣性熱點，促請政府在牛尾海設立海洋保護區。惟政府仍未將牛尾海劃入保護區，今年8月更發生布氏鯨命喪牛尾海的悲劇。 現時全港只有5%水域劃作海洋保護區，低於國際30%的標準。彭莉恩表示，現有的《生物多樣性策略及行動計劃》為2016年至2021年，最新更新至今年9月，期望政府在新一期《施政報告》更新計劃，將牛尾海劃入保護區，訂立保護措施，例如要求船隻減速，並訂出涉敏感生態的核心保護區，減少休閒水上活動的程度，同時可定立設立保護區的路線圖和目標，增加海洋保護區的連接性，並定立可衡量的表現指標，例如目標未來10年本港海豚數目可上升一成。 她又指，目前本港鯨豚研究依靠視覺監察，牛尾海更不在政府的恆常監察計劃內，故沒有牛尾海鯨豚活動的仔細數據。但她認為，上月死亡的布氏鯨大機會來自廣西惠州一個群體，該鯨魚群體習慣近岸，且數量有輕微上升趨勢，故未來有機會再有鯨魚來港。

施政報告2023｜水上活動損牛尾海生態 WWF促劃保護區 (蘇文傑攝)